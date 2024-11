Trump mal Putinovi odporučiť neeskalovať vojnu na Ukrajine, Kremeľ ich telefonát popiera

Čistá fikcia

Rýchle ukončenie vojny

11.11.2024 (SITA.sk) - Kremeľ poprel správy, že prezident Vladimir Putin hovoril minulý týždeň so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom Denník Washington Post v nedeľu s odvolaním sa na anonymné zdroje informoval, že Trump a Putin spolu hovorili minulý týždeň vo štvrtok, pričom Trump mal Putinovi odporučiť, aby neeskaloval vojnu na Ukrajine a poukázal na značnú vojenskú prítomnosť USA v Európe.Tlačový tajomník Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok v rozhovore s novinármi uviedol, že „nedošlo k žiadnemu rozhovoru“ a správa je „úplne nepravdivá, je to čistá fikcia“.Trumpov hovorca Steven Cheung na otázku o správe odpovedal: „Nekomentujeme súkromné ​​hovory medzi prezidentom Trumpom a inými svetovými lídrami."Peskov sa vyjadril, že „zatiaľ neexistujú žiadne konkrétne plány“ na rozhovor medzi Putinom a Trumpom. Predtým však povedal, že kontakty medzi oboma lídrami pred Trumpovou inauguráciou „nie sú vylúčené“.Trump počas svojej kampane opakovane hovoril, že môže rýchlo ukončiť boje na Ukrajine, ale neponúkol podrobnosti o tom, ako to dosiahne.Trvanie vojny na Ukrajine sa blíži k tisícke dní, pričom Rusko zintenzívňuje útoky na civilné oblasti.