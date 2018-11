Byrokracii dáme definitívne zbohom. Vďaka top digitálnemu projektu roka Over.si

NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU

1. MIESTO

2. MIESTO

3. MIESTO

CENA ITAPA V4: NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI V4

ŠPECIÁLNA CENA ORGANIZÁTORA

ŠPECIÁLNA CENA POROTY

Jednoznačným víťazom Ceny ITAPA 2018 sa zaslúžene stal projekt spoločnostipripravený pre. Projekt s názvomušetrí občanom veľa peňazí aj hodín, ktoré by inak premárnili čakaním na úrade. "Ide o hlavnú úlohu eGovernmentu, ktorej naplnenie ale napriek mnohým rokom, množstvu investovaných zdrojov a desiatkam projektov stále unikalo. Ľady sa ale vďaka antibyrokratickému portálu www.oversi.gov.sk prelomili," vyhlásil Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Aké úspechy portál za necelé tri mesiace fungovania docielil? V prvej fáze projektu už viac ako 16 tisíc pracovníkov orgánov verejnej moci získalo nástroj, ako sa dostať k oficiálnym údajom bez potreby zaťažovania občanov, pričom pokles záťaže je už teraz enormný. "Za jediný mesiac od spustenia projekt zabezpečil viac ako 10-tisíc výpisov a odpisov, ktoré by bez tohto projektu museli ľudia dokladovať. To zodpovedá asi 12 percentám celkového byrokratického zaťaženia občanov. Projekt teda predstavuje veľký a jasne definovaný skok k tomu, aby sa odbúralo zhruba 1 milión rôznych výpisov a odpisov, ktoré ročne občania musia donášať úradom," objasnil generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia Zdenko Böhmer. Od septembra už Slováci nemusia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra či listy vlastníctva, od januára 2019 pribudnú aj výpisy z registra trestov. Rašiho úrad tiež plánuje v druhom kole odbúrať administratívnu záťaž občanov aj pri potvrdení o návšteve školy, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom i zdravotnom poistení či daniach.Čakanie je otravné. O to viac, ak sedíte v miestnosti s kašľajúcimi pacientami a lekára neustále vyrušuje klopkanie ľudí, ktorí si prišli len po recept či výsledky. Takto to dnes vyzerá u mnohých lekárov a je to presne to, čo neznášame. Jednoducho, elegantne a účinne rieši problém preplnenej čakárne projektalebo aj efektívna čakáreň. "Náš systém umožňuje aj pomerne málo IT zručným pacientom prihlásiť sa, vyžiadať si časenku a následne čakať doma. Alebo len zaslať dopyt na recept. Systém sám automaticky organizuje a notifikuje ľudí tak, aby museli v čakárni stráviť len minimum času," vysvetľuje Patrik Stieranka, zadávateľ aj realizátor tohto projektu. Projekt eČasenka aj vďaka tomu obsadil druhé miesto súťaže Cena ITAPA 2018. Odbornú porotu presvedčilo viac ako 1,8 milióna pacientov, ktorí služby eČasenky za posledné tri roky využili, ako aj ich 98-percentná miera spokojnosti.Tento projekt získal aj, tú už piatykrát udelili priamo poslucháči Rádia Slovensko.a jeho zhotoviteľ Miroslav Babič si odnášajú cenu za tretie miesto. Na jednom mieste totiž zhromažďuje a dáva do súvisu informácie o verejných obstarávaniach, verejnosť tak môže poľahky zistiť, kam tečú verejné financie. "Projekt spája niekoľko verejných zdrojov (vestník, eks, centrálny register zmlúv, výberové konania, register partnerov verejného sektora, register hospodárskych subjektov, register právnických osôb), čím poskytuje nástroj, bez ktorého by sa inak museli používatelia hodiny prehrabávať rôznymi zdrojmi a skladať čriepky dohromady," vraví Miroslav Babič s tým, že verejnosť portál využíva - mesačne na túto stránku zavíta zhruba sedem tisíc ľudí.V Brne si môžu obyvatelia i návštevníci vybaviť akékoľvek služby z pohodlia domu – len za pomoci platobnej karty. Zabezpečuje to projekt, ktorého idea i realizácia oslovila porotu a získal cenu Najlepšieho projektu digitalizácie spoločnosti V4. "Po zriadení elektronického mestského účtu môžu obyvatelia aj návštevníci Brna nielen nakupovať cestovné lístky, ale už sa cez platobnú kartu môžu preukazovať revízorom, vypožičiavať si knihy v mestskej knižnici, či si zakúpiť zážitkové programy v ZOO. Okrem toho cez toto riešenie poskytujeme aj benefity vzorným občanom. Jedným z nich je napríklad získanie dotácie pri kúpe ročného cestovného lístka," povedala pri preberaní ocenenia Zuzana Ondroušková, ekonomická riaditeľka Dopravního podniku města Brno.si odnieslo špeciálne ocenenie organizátora za inovatívnu pomoc mestu Poprad. Vďaka ich riešeniu môžu obyvatelia v reálnom pohľade vidieť všetky plánované nové výstavby či zmeny a v prípade, že majú záujem, môžu ich pripomienkovať.Národný projektzískala špeciálnu cenu poroty, a to aj napriek tomu, že nejde o IT projekt, ale o vzdelávanie. Nakoľko platí, že bez takýchto aktivít by žiadne IT projekty nevznikli.