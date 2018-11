Čína a USA obnovili rozhovory o obchode

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 15. novembra (TASR) - Čína a Spojené štáty obnovili rozhovory na vysokej úrovni o obchode. Oznámil to vo štvrtok hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng na pravidelnom brífingu, ktorý sa koná každý týždeň, ale bez ďalších podrobností.Americký prezident Donald Trump začiatkom tohto mesiaca po telefonickom rozhovore s čínskym prezidentom Si Ťin-pchinom povedal, že si myslí, že Washington by mohol dosiahnuť obchodnú dohodu s Pekingom, ale je pripravený zvýšiť clá na tovary z Číny, ak sa nedosiahne žiadny pokrok.Obe krajiny po tomto telefonáte obnovili rozhovory po trojmesačnej prestávke, počas ktorej sa ich vzájomné vzťahy ešte zhoršili, pričom Spojené štáty obvinili Čínu zo zasahovania do ich domácej politiky a zo snahy o podkopanie Trumpa.