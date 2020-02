Bystrica zvládla víťazne aj druhý náročný zápas Tipsport ligy, Nitra potvrdila úlohu favorita

Ukončili sériu prehier

Tipsport liga 2019/20



nadstavbová časť - 3. kolo



skupiny o 1. - 6. miesto:



HC Košice - HC '05 iClinic Banská Bystrica 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Góly: 20. Bortňák (Klhůfek, Michal Chovan), 53. Klhůfek (Michalčin, Michal Chovan) - 16. Šoltés (Mlynarovič, Stupka), 26. Cardwell (Mlynarovič, Šoltés), 34. Mlynarovič (Hickmott, Jääskeläinen)



HK Poprad - HKM Zvolen 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Góly: 47. Lapšanský (Kozák, Mercier), 55. P. Svitana (Brejčák) - 1. Parks (Kubát, Zuzin), 26. Thompson (Zuzin, Corrin), 30. Trotter (Corrin, Zuzin), 43. Betker (Trotter, Thompson)



HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Góly: 42. Abdul (Bačik, Š. Petráš) - 9. Špirko (Paukovček), 12. Bokroš (Hlinka, Švec), 13. Hecl (Sádecký, Špirko), 59. Sládok (Švec)



skupiny o 7. - 12. miesto



HK Nitra - HC 07 WPC Koliba Detva 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Góly: 1. Buček (Šiška), 6. M. Versteeg (Lušňák, A. Kollár), 9. Tábi (Lušňák, Pupák), 23. Lušňák (Tábi, A. Kollár), 26. Scheidl (Yellow Horn, Fominych) - 30. Klíma (F. Fekiač, Gašpar)



DVTK Jegesmedvék Miškovec (Maď.) - HK Dukla Ingema Michalovce 2:1 po sam. nájazdoch (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 47. Beauvillier (Vas, Valchař), rozhodujúci sam. nájazd Beach - 55. Chalupa (Šimun, Hvila)



MAC Budapešť (Maď.) - HC Mikron Nové Zámky 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Góly: 16. Sofron (Strech, Fejes) - 15. Holovič, 35. Holovič (Ondrušek, Števuliak), 46. Adrisík



28.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice zvládli v priebehu štyroch dní druhý náročný zápas v nadstavbovej časti Tipsport ligy. Po domácej výhre nad bratislavským Slovanom 4:3 po predĺžení si v piatok poradili aj s hráčmi Košíc , ktorých na ich ľade zdolali tesne 3:2.Zverenci Dana Cemana vyhrali desať z predošlých jedenástich zápasov a aj preto sú na prvom mieste tabuľky so ziskom 110 bodov. Na vedúci gól niekdajšieho košického útočníka Dávida Šoltésa síce reagoval Dalibor Bortňák, ale v prostrednej časti "barani" odskočili gólmi Jaka Cardwella a Samuela Mlynaroviča na 3:1. Domáci následne dokázali už len skorigovať stav zápasu, keď v 53. min využil presilovú hru Pavel Klhůfek.Banská Bystrica má na čele tabuľky už šesťbodový náskok, pretože Slovan Bratislava prvýkrát v sezóne nestačil na Duklu Trenčín . Zverenci Jána Pardavého položili základ cenného víťazstva 4:1 už v úvodných trinástich minútach, v ktorých strelili tri góly. Iskierku nádeje pre klub z hlavného mesta SR vykresal v 42. min Jindřich Abdul, ale na viac sa už Slovan nezmohol. V 53. min nepremenil trestné strieľanie Martin St. Pierre a necelé dve minúty pred koncom trafil opustenú domácu bránku Jozef Sládok.Sériu troch prehier na ľade súperov dokázali ukončiť hráči HKM Zvolen , ktorí zvíťazili v Poprade 4:2. Pre "kamzíkov" to bola vôbec prvá domáca prehra v tomto roku a po siedmich víťazných zápasoch. Zvolenčanov potiahli zámorskí legionári, keďže sa do streleckej listiny postupne zapísali Michael Parks, Garrett Thompson, Brock Trotter a Ben Betker. Popradčania dokázali skórovať až za nepriaznivého stavu 0:4, keď výsledok duelu kozmeticky upravili produktívni útočníci Adam Lapšanský a Patrik Svitana.V skupine o 7. až 12. miesto potvrdila úlohu favorita Nitra , ktorá pod Zoborom zdolala Detvu 5:1. Už v 29. sekunde sa presadil Samuel Buček a v 25. min viedli "corgoni" už päťgólovým rozdielom. Detve následne pomohla brankárska rošáda. Mikuláša Mosného nahradil Alexander Zalivin, ktorý už neinkasoval ani raz. Naopak, Detva v polovici duelu strelila aspoň čestný gól zásluhou Tomáša Klímu.Nitra sa ziskom troch bodov dostala na úroveň maďarského Miškovca , ktorý na domácom ľade zdolal Michalovce 2:1 po samostatných nájazdoch. Ten rozdielový premenil Kyle Beach. Druhému maďarskému mužstvu pôsobiacom v najvyššej slovenskej súťaži sa v piatok nedarilo. MAC Budapešť podľahol Novým Zámkom 1:3, dvoma gólmi sa zaskvel hosťujúci Marcel Holovič.