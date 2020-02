Brankár Minnesoty Stalock shutoutom vymazal Columbus, Vegas naďalej na víťaznej vlne (video)

Nasrdený tréner Tortorella

29.2.2020 (Webnoviny.sk) - Ešte pred troma týždňami zbierali hokejisti Columbusu víťazstvá a jeho brankár Elvis Merzlikins shutouty ako na bežiacom páse. Lenže potom kúzlo lotyšského nováčika v bránke Blue Jackets pominulo.Neskôr sa aj zranil a jeho tím z posledných jedenástich zápasov vyhral iba raz - nad Ottawou po predĺžení. Najnovším prírastkom do série prehier Columbusu je piatková z ľadu Minnesoty 0:5.Brankár Wild Alex Stalock si pripísal štvrté "čisté konto" v sezóne, viac ich má iba trio Marc-André Fleury, Connor Hellebuyck a spomenutý Merzlikins."Neboli sme schopní niečo vytvoriť. Zabudli sme brániť, zabudli sme útočiť. Bol to veľmi zlý zápas. Nevieme, čo je to trpezlivosť. na našom výkone nebolo nič dobré," soptil tréner Columbusu John Tortorella.Jeho zverenci sú napriek slabému obdobiu stále na pozícii s druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii s náskokom 2 bodov pred Carolinou New Yorkom Rangers . Oba tieto tímy svoje piatkové zápasy prehrali. Carolina doma s Coloradom (2:3) a NY Rangers na ľade Philadelphie (2:5)."Vieme, ako máme hrať, ale teraz sa nám nedarí. Musíme sa vrátiť k tomu, čo vychádzalo počas väčšej časti sezóny," uviedol obranca Columbusu Zach Werenski na webe NHL.Minnesota je po treťom víťazstve v sérii už len jeden bod za duom Nashville Winnipeg v boji o druhú voľnú kartu do play-off v Západnej konferencii NHL. "Je zo úžasné, zachytili sme ´momentum´ a darí sa nám. Šliapeme naplno a treba len vytrvať," skonštatoval Alex Stalock.V piatok sa hralo v NHL dovedna päť zápasov bez slovenského zastúpenia. Hokejisti Vegas Golden Knights pridali aj ôsme víťazstvo v sérii, keď doma zdolali Buffalo 4:2. Jednou asistenciou - dvadsiatou v sezóne - sa na ňom podieľal aj syn slovenskej legendy Petra Šťastného Paul Stastny.Hokejisti z Las Vegas od príchodu nového trénera Petera DeBoera žiaria, z osemnástich zápasov dvanásťkrát vyhrali a sú na čele Pacifickej divízie NHL. Philadelphia zdolala NY Rangers 5:2 aj zásluhou štyroch asistencií Jakuba Voráčka. Skúsený český útočník si týmto zápisom vyrovnal osobný rekord, Flyers sa posunuli na druhé miesto v Metropolitnej divízii NHL o bod pred Pittsburgh , ktorý prehral v Anaheime "Ešte nie sme v play-off, ale momentálne nám všetko do seba zapadá a musíme v tom pokračovať," uviedol Jakub Voráček na webe Philadelphie.V tíme Rangers ruský útočník Artemij Panarin predĺžil bodovú sériu na 12 zápasov a celkovo s 88 bodmi (32+56) si o jeden bod vylepšil osobný rekord v produktivite z uplynulej sezóny.Trénera NYR Davida Quinna okrem výsledku nepotešilo ani zranenie ďalšieho elitného útočníka jeho tímu Chrisa Kreidera, ktorý si zlomil nohu pri blokovaní strely Philippa Myersa. Kreider dosiaľ v sezóne nazbieral 45 bodov."Je to nepríjemné. One je kľúčový hráč na ľade aj v šatni nielen pre náš útok, ale aj celé mužstvo," uviedol Mika Zibanejad na adresu Kreidera.