Bystrík a jeho banda predstavujú klip k piesni Sedemdesiat sukieň mala

Spevák a skladateľ Bystrík predstavil nový klip k piesni Sedemdesiat sukieň mala, ktorá je titulnou skladbou z najnovšieho albumu Bystrík bandy Tancuj, vykrúcaj.





"Je to pre nás veľmi energická pieseň a sme radi, že sa k nej podaril pekný lyric videoklip. Animátorovi som nechal voľnú ruku. Práve Matej mi vnukol myšlienku, že by sme mohli lyric video poňať edukatívne a predstaviť 70 sukieň z rôznych regiónov a obcí. Ja som mu len nadiktoval pár mojich obľúbených obcí, ktoré mám rád a ktoré sú nám srdcu blízke," hovorí Bystrík.Autorom animovaného klipu je Matej Petrík, ktorý chcel širokej verejnosti priblížiť pestrosť slovenského folklóru. "Iný kraj, iný kroj, každá dedina má svoje vlastné zvyklosti a tradície, ktoré sa premietajú do tradičného oblečenia našich predkov. Relevantné podklady pre farebnosti a textúry sukieň sme našli v knižnici, predovšetkým v knihe Naše kroje z roku 1988. Tiež nám výrazne pomohla databáza krojov na stránke ÚĽUV-u. Výber sukní bol podmienený farebnosťou a pestrosťou, čiže v niektorých regiónoch sa vyberali sukne sviatočných odevov, v iných zas sukne na bežné nosenie," uvádza Matej Petrík z agentúry Bodka.