Lucie vydáva remix singlu Černí andělé,avizuje ním turné aj nový album

Najúspešnejšia česká pop-rocková kapela novodobej histórie Lucie vydáva sympho remix skladby Černí andělé. Spolu s inými hitmi ju uvedie na pripravovanom turné.





Graficky štylizované, retrospektívne lyric video vytvoril pre kapelu Vítek Čermák, uznávaný režisér, kameraman, tvorca videoklipov a animácií, spolutvorca projektov Vivaldianno, v spolupráci s Michalom Dvořákom.Lucie sa po 20 rokoch vracia k legendárnemu projektu Lucie v opeře, tentoraz však s výraznejším využitím symfonického orchestra, navyše v nových aranžmánoch. Z turné zároveň vznikne nahrávka najúspešnejších skladieb, ktoré ešte pred Vianocami vyjdú vo forme nového albumu.Lucie v opeře Tour 2022 sa začína 28. septembra v Ostrave, pokračuje 12. októbra v Prahe, 20. októbra v Bratislave, 26. októbra v Pardubiciach a 5. novembra v Brne.V porovnaní s koncertom Lucie v opeře, ktorým kapela nadchla publikum ešte v roku 2002, prichádza teraz s ešte väčším projektom. Turné fanúšikom sľubuje takmer dvojhodinový prierez tvorbou Lucie, zaznie 24 piesní. Nevynechajú ani kultové hity ako Chci zas v tobě spát, Oheň, Medvídek alebo Černí andělé a Lucie zahrá aj nové skladby. Pesničkový setlist doplní inštrumentálna verzia skladby Lucy in the Sky With Diamonds od The Beatles. V novom symfonickom aranžmáne dirigenta Kryštofa Marka, držiteľa ceny Český lev za hudbu k filmu Masaryk, zaznie 22 piesní. Jeho aranžmány podľa členov kapely posunuli Lucie v opeře o úroveň vyššie. Predstaví sa Filharmónia Hradec Králové a takmer päťdesiatčlenný orchester a spevácky zbor bude kapele na pódiu rovnocenným partnerom. Príprava organicky efektívnej dynamickej scény zabrala takmer rok. Využíva najnovšie technológie z oblasti zvuku aj vizuálnych efektov a zároveň osvedčené divadelné princípy.