Byt v Košiciach zachvátil požiar, príčinou však nebol výbuch plynu (foto)

aktualizované 10. decembra 08:58



Obyvateľov sústredili do telocvične

Príčinou nebol plyn, ale zrejme adventná svieca

Byty nie sú obývateľné

10.12.2020 (Webnoviny.sk) -Spolu 18 osôb, z toho 3 deti evakuovali hasiči pri zásahu na Ovručskej ulici v Košiciach, kde bol požiar bytu. Ako ďalej informovala hovorkyňa prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová , požiar vypukol v byte na 5. podlaží."Ostatní obyvatelia opustili svoje byty ešte pred príchodom hasičov," uviedla Farkasová. Požiar sa podľa hovorkyne podarilo úplne zlikvidovať pol hodinu po príchode hasičov."V neďalekej telocvični je sústredených približne 40 obyvateľov bytového domu, ktorých vyšetrujú záchranári a hasiči. Na základe zdravotného stavu budú prevážaní do okolitých nemocníc," uviedla Farkasová.Pri udalosti zasahujú podľa nej 20-ti príslušníci z hasičských staníc Požiarnická, Teplárenská a Košice-Šaca."Na miesto bol vyslaný evakuačný autobus HaZZ, ktorý bude v prípade potreby obyvateľov prevážať do náhradného ubytovania," dodala hovorkyňa.Požiar bytovky na Ovručskej 6 spôsobila pravdepodobne adventná svieca. Na mieste zásahu to uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.„Po vyhodnotení sa predpokladá, že nešlo o žiaden problém s plynom, čoho sme sa všetci báli. Jedna sa pravdepodobne o požiar bytu z adventnej sviece, čo ale ešte bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podarilo sa evakuovať všetkých 33 bytov a mesto pripravilo pre tých, ktorí o to požiadajú, núdzové ubytovanie,“ uviedol Polaček.O takúto pomoc prejavili záujem štyri rodiny. Do nemocnice previezli osem ľudí na vyšetrenie pravdepodobne po nadýchaní sa splodín.„Požiar vznikol na piatom poschodí v trojizbovom byte. K rozšíreniu požiaru do vyšších bytových jednotiek nedošlo, došlo ale k zadymeniu bytov od piateho poschodia hore. Príslušníci hasičského a záchranného zboru evakuovali spolu 22 obyvateľov bytovky,“ uviedol riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Fedorčák.Jedna osoba bola evakuovaná z ôsmeho poschodia s využitím výškovej techniky a vzhľadom na to, že zadymenie nebolo také rozsiahle, bolo možné evakuáciu väčšiny obyvateľov vykonať cez schodisko. Zásahu sa zúčastnilo celkovo 22 príslušníkov hasičského a záchranného zboru z troch hasičských staníc Požiarnická, Teplárenská a Košice-Šaca.Byty na Ovručskej 6 nie sú podľa primátora momentálne obývateľné. „Podľa informácii, ktoré máme, byty na vyšších poschodiach nakoľko sú zadymené obyvateľné v tejto chvíli určite nie sú. a tie spodné sú zase zaplavené. To všetko bude súčasťou zajtrajšej obhliadky,“ konštatoval Polaček.