Pobočky AXA sa preznačujú na UNIQA, pre klientov sa nič nemení

10.12.2020 (Webnoviny.sk) -Kontaktné miesta AXA by mali prejsť pod značku UNIQA najneskôr do 15. januára budúceho roka. Všetky pobočky AXA, ktoré jej klienti ste zvykli navštevovať, im budú aj počas procesu preznačenia plne k dispozícii. Na pôvodných pobočkách AXA teda klienti dostanú všetky informácie o svojich poistných zmluvách a môžu tam uzavrieť aj nové poistenie.Pôvodné pobočky AXA, ktoré už sú alebo ešte len budú preznačené na UNIQA , však budú zatiaľ k dispozícii iba klientom AXA. Klienti UNIQA budú mať k dispozícii servis okolo svojho poistenia na všetkých doterajších UNIQA pobočkách. V priebehu budúceho roka sa už začnú pripravovať všetky pobočky na servis pre klientov oboch spoločností. Prvou oblasťou dostupnou pre všetkých klientov bude dôchodkové sporenie, ostatné oblasti budú postupne nasledovať."Budeme sa snažiť rozšíriť pobočkovú sieť tak, aby v priebehu budúceho roka mohli klienti oboch spoločností plnohodnotne využívať služby všetkých kontaktných miest označených UNIQA - teda tak našich ako aj pôvodných AXA pobočiek," hovorí generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.Rakúska poisťovacia skupina UNIQA stala vlastníkom spoločností AXA na Slovensku v polovici októbra 2020. Slovenská UNIQA získa vďaka integrácii 750 000 nových zákazníkov a vstúpi aj na dôchodkový a investičný trh. Produkty dôchodkového a investičného poistenia AXA sa budú pod hlavičkou UNIQA predávať od 15.1.2021."Obe dôchodkové spoločnosti AXA budú totiž zaradené do skupiny UNIQA vrátane ich existujúcich licencií a celého súčasného teamu, ktorý sa o zmluvy DDS a DSS staral. UNIQA rovnakým spôsobom preberá aj investičnú spoločnosť ako celok vrátane všetkého existujúceho know-how," vysvetľuje generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.Produkty životného aj neživotného poistenia AXA budú v ponuke po celý rok 2021 a budú ponúkané pod hlavičkou UNIQA Insurance Group.Pripomíname, že spojením spoločností UNIQA a AXA sa pre klientov AXA na Slovensku nič nemení. Podmienky ich zmlúv sú platné a nemôžu byť zmenené bez ich súhlasu."Pri každej fúzii preberá nástupnická spoločnosť všetky záväzky pôvodnej spoločnosti. Zmluvy teda budú ďalej pokračovať bez akejkoľvek zmeny so všetkými povinnosťami a právami, ktoré z nej vyplývajú. Iba v okamihu, keď sa obe spoločnosti spoja do jednej, bude záväzky voči klientom plniť UNIQA," vysvetľuje generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček.Zlúčenie spoločností AXA pod značku UNIQA by malo byť na Slovensku ukončené v lete 2021.Informačný servis