Bytovka so zhorenou strechou zostane uzavretá, obhliadol ju aj statik

Bytový dom na Bratislavskej ulici, ktorého strecha zhorela pri nočnom požiari, zostane uzavretý. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, mesto poskytlo náhradné ubytovanie 17 ľuďom, medzi ktorými je deväť detí. Ostatné rodiny našli útočisko u príbuzných a známych.

Nie je obývateľný

Najpoškodenejšie časti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.5.2021 (Webnoviny.sk) -Dnes predpoludním bytový dom obhliadol statik, ktorý navrhol dočasné zaistenie objektu pred prípadnými nepriaznivými klimatickými podmienkami.„V súčasných podmienkach nie je bytový dom obývateľný. Potrebné je minimalizovať zavlhnutie objektu budovy a až následne zhodnotiť komplexne jeho celkový stav. Evakuovaní obyvatelia si budú môcť za asistencie polície a pracovníkov mesta prísť individuálne do svojich príbytkov pre nevyhnutné osobné veci. Následne bude bytový dom zabezpečený proti vstupu," priblížil aktuálny stav žilinský hovorca.Pre dočasné ubytovanie vyhradila radnica telocvičňu bývalej Základnej školy na Hollého ulici. „Priestory disponujú sociálnymi zariadeniami a sprchami. Kým sa nepodarí opraviť poškodenú bytovku, budú evakuovaní obyvatelia ubytovaní v týchto priestoroch. Rodiny sú v poriadku, nikto z nich nebol zranený. Zabezpečili sme im stravu, hygienické potreby a poskytli zdravotnícku starostlivosť," uviedol primátor Peter Fiabáne.Podľa jeho slov bola po požiari najviac postihnutá strecha a celé podkrovie. „Návrat obyvateľov späť do bytového domu nebude zo dňa na deň, no aktuálne robíme všetko potrebné, aby sme mohli čo najskôr začať so záchrannými prácami," doplnil žilinský primátor.V bytovom dome na Bratislavskej ulici vypukol požiar v piatok 14. mája po 22:00. Plamene zasiahli strechu domu a podkrovie, z bytového domu sa pred príchodom hasičov evakuovalo 35 osôb. Na mieste zasahovali hasiči zo Žiliny a zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru.