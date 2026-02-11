Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. februára 2026

Bytovkou v Tornali otriasol výbuch plynu, zranili sa štyria ľudia


Pri výbuchu plynu v Tornali sa zranili štyria ľudia. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, výbuch nastal v stredu podvečer v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici. Podľa ...



630975265_1212933974364373_7218116010062595399_n 676x451 11.2.2026 (SITA.sk) - Pri výbuchu plynu v Tornali sa zranili štyria ľudia. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, výbuch nastal v stredu podvečer v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici.


Podľa predbežných zistení na druhom poschodí bytovky vybuchla plynová fľaša, čo následne spôsobilo požiar bytu. V čase výbuchu sa v bytovke nachádzalo 17 ľudí a bola potrebná ich evakuácia.

Pri explózii sa zranili štyri osoby, ktoré z miesta odviezli do nemocnice. Policajti aj ďalšie záchranné zložky sú na mieste.


Zdroj: SITA.sk - Bytovkou v Tornali otriasol výbuch plynu, zranili sa štyria ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Požiar Výbuch plynu
