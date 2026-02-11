|
Streda 11.2.2026
Úvodná strana
|
11. februára 2026
Bytovkou v Tornali otriasol výbuch plynu, zranili sa štyria ľudia
Pri výbuchu plynu v Tornali sa zranili štyria ľudia. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, výbuch nastal v stredu podvečer v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici. Podľa ...
Zdieľať
11.2.2026 (SITA.sk) - Pri výbuchu plynu v Tornali sa zranili štyria ľudia. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, výbuch nastal v stredu podvečer v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici.
Podľa predbežných zistení na druhom poschodí bytovky vybuchla plynová fľaša, čo následne spôsobilo požiar bytu. V čase výbuchu sa v bytovke nachádzalo 17 ľudí a bola potrebná ich evakuácia.
Pri explózii sa zranili štyri osoby, ktoré z miesta odviezli do nemocnice. Policajti aj ďalšie záchranné zložky sú na mieste.
Tagy: Požiar Výbuch plynu
