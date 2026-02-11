Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 11.2.2026
 Meniny má Dezider
11. februára 2026

Štát vyplatil v rokoch 2022 až 2024 viac ako sto miliónov eur na ubytovanie odídencov z Ukrajiny


Tagy: odídenci Rusko-ukrajinský konflikt Utečenci

Ministerstvo dopravy SR vyplatilo v rokoch 2022 až 2024 viac ako 102 miliónov eur na príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny. Pomoc poskytlo viac ako 1 000 ...



Ministerstvo dopravy SR vyplatilo v rokoch 2022 až 2024 viac ako 102 miliónov eur na príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny. Pomoc poskytlo viac ako 1 000 ubytovateľom, pričom takto bolo zabezpečené ubytovanie pre 35 072 odídencov prostredníctvom takmer 1 400 poskytovateľov ubytovania na Slovensku.


„Ministerstvo dopravy reagovalo veľmi rýchlo, vďaka čomu sme pomohli 35-tisíc ľuďom v neľahkej životnej situácii. Zároveň boli tieto príspevky aj veľmi dôležitým stimulom pre majiteľov hotelov či penziónov, ktorí sa v tom čase práve spamätávali z následkov pandémie. Takmer tretinu nákladov sme zaplatili z eurofondov, a tým sme odbremenili štátny rozpočet,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma.

Celková výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu bola viac ako 102 mil. eur, z čoho ministerstvo požiadalo o refundáciu viac ako 28,7 mil. eur z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+). Peniaze boli pridelené v rámci výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorej cieľom bolo zabezpečiť azylové ubytovacie kapacity pre odídencov prichádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku vojnového konfliktu.

„Už o pár dní uplynú štyri roky od začiatku ruskej agresie proti Ukrajine a jej obyvateľom. Zároveň sú to štyri roky, odkedy ľudia na Slovensku preukazujú mimoriadnu ochotu pomôcť tým, ktorých životy rozvrátila nevyprovokovaná vojna. Európska únia po celý čas stojí pri Ukrajine a popritom podporuje členské štáty v ich solidárnom úsilí,“ doplnil vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Peter Stano.

Ministerstvo dopravy poskytovalo príspevky na základe siedmich nariadení vlády SR. Maximálna výška príspevku bola 24,20 eura za noc pre odídencov starších ako 15 rokov a 12,10 eura za noc pre mladších od 15 rokov. Príspevky pokrývali časť nákladov spojených s ubytovaním, čím sa vytvorili dôstojné podmienky pre pobyt odídencov a zároveň podporili podnikatelia v slovenských regiónoch.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Štát vyplatil v rokoch 2022 až 2024 viac ako sto miliónov eur na ubytovanie odídencov z Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: odídenci Rusko-ukrajinský konflikt Utečenci
