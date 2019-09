Bývalá britská modelka známa pod menom Twiggy oslávi 70. narodeniny

Britská modelka, herečka a moderátorka Twiggy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 19. septembra (TASR) – Lesley Hornby Lawsonová, známa ako Twiggy, bola v 60. rokoch 20. storočia jednou z najžiadanejších svetových supermodeliek. Vo štvrtok 19. septembra oslávi bývalá módna ikona 70. narodeniny.Modelku, ktorá sa stala celosvetovým fenoménom, charakterizovala extrémne štíhla postava, veľké belasé oči lemované výraznými riasami a krátke blond vlasy. Často ju médiá obviňovali, že svojou chlapčenskou postavou spustila vlnu anorektičiek v modelingu.Lesley Hornby Lawsonová sa narodila 19. septembra 1949 v Londýne. Otec bol tesár, matka pracovala v továrni a budúca modelka žila celkom obyčajný život na londýnskom predmestí. Odmalička bola "kosť a koža", rodičia kvôli jej nízkej hmotnosti dokonca navštívili lekára, ten však skonštatoval, že je zdravá.K svojej slávnej prezývke prišla ako pätnásťročná. Vtedy sa zoznámila s Nigelom Davisom, ktorý spolu so svojím bratom pracoval v londýnskom kaderníckom salóne. Nigelov brat začal chudučkú dievčinu prezývať Sticks (tyčinky), neskôr ju premenoval na Twigs (vetvičky) a nakoniec sa z nej stala Twiggy.Bratom sa výrazne štíhla a vysoká Twiggy veľmi páčila a boli presvedčení, že by uspela v modelingu. Aby ju odlíšili od ostatných dlhovlasých manekýn, vytvorili jej krátky chlapčenský zostrih. Fotografie Twiggy, ktoré vytvoril Barry Lategan, vystavili v londýnskom kaderníctve. Snímky pôvabnej slečny zaujali reportérku denníka Daily Express a o pár týždňov o nej vyšiel veľký článok aj s titulnou fotografiou. Potom už udalosti nabrali rýchly spád. Twiggy bola spomínaným denníkom v roku 1966 zvolená za "Tvár roka 66".Vo svojich šestnástich rokoch sa stala medzinárodne známou modelkou, ktorá radikálne zmenila pohľad na dokonalú ženskú krásu. Oblé ženské tvary boli zrazu nežiaduce, ženy túžili po chlapčenskej postave bez kriviek.spomínal Nigel Davis, ktorý sa stal manažérom novej tváre modelingu. Fotila vo Francúzsku, Japonsku, Amerike a jej obrovské oči dominovali titulným stránkam najvýznamnejších módnych magazínov. Známi návrhári chceli, aby ich oblečenie predvádzala práve androgýnna ikona. Firma Mattel podľa nej navrhla bábiku s dlhými nohami a úzkymi bokmi.Móda a krása mali blízko k umeniu. Twiggy veľmi rýchlo zapadla medzi hudobníkov z legendárnych skupín Beatles či Rolling Stones, poznala sa s Jimim Hendrixom. V roku 1973 si ju spevák David Bowie zavolal, aby s ním pózovala na obálke albumu Pin Ups. V roku 1975 spievala na koncerte Rogera Glovera. O rok neskôr Twiggy podpísala zmluvu s Mercury Records a vydala album Please get my name right, ktorý sa rýchlo predával a sklady z neho sa umiestnili na popredných miestach rebríčkoch celého sveta.Závratnú kariéru modelky Twiggy ukončila, keď dostala ponuku hrať vo filmoch. Ako povedala:Ako herečka sa prvýkrát predstavila v roku 1971 v romantickom muzikáli The Boy Friend (Priateľ, 1971). Dielo režiséra Kena Russella bolo nominované na Oscara a v roku 1972 získala Twiggy za svoj výkon Zlatý glóbus ako najlepšia herečka, a tiež ako objav roka.Nasledovalo účinkovanie v ďalších filmoch ako napríklad The Blues Brothers (Bratia Bluesovci, 1980), The Doctor and the Devils (Doktor a diabli, 1985) a Madame Sousatzka (1988). Twiggy hrala aj v televíznom filme Pygmalion (1981), muzikáli My One and Only (Môj milý, môj drahý, 1983) a v televíznom seriáli Young Charlie Chaplin (Tulák Charlie Chaplin, 1989).Všestranná Lesley Hornby Lawsonová tiež moderovala vlastnú televíznu reláciu Twiggy's People (1998), v ktorej spovedala známe osobnosti a ako porotkyňa sa objavila v populárnej reality show America's Next Top Model. Jej kniha z roku 1998 s názvom Twiggy in Black and White sa stala bestsellerom. Od roku 2005 veteránka prehliadkových mól pracovala pre módny reťazec Marks and Spencer, s ktorým v roku 2012 vytvorila exkluzívnu kolekciu oblečenia.V roku 1977 sa britská ikona vydala za herca Michaela Whitneya a mala s ním dcéru Carly. V roku 1983 však ovdovela. O päť rokov neskôr sa vydala za herca a režiséra Leigha Lawsona.