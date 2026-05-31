 24hod.sk    Šport

31. mája 2026

Bývalá hviezda anglickej reprezentácie mala autonehodu. Polícia zadržala Sterlinga pre podozrenie z jazdy pod vplyvom drog


Raheem Sterling čelí obvineniam po nehode na diaľnici v Hampshire na juhu Anglicka. Bývalý krídelník anglickej futbalovej reprezentácie Raheem Sterling skončil v rukách polície pre podozrenie z jazdy ...



31.5.2026 (SITA.sk) - Raheem Sterling čelí obvineniam po nehode na diaľnici v Hampshire na juhu Anglicka.


Bývalý krídelník anglickej futbalovej reprezentácie Raheem Sterling skončil v rukách polície pre podozrenie z jazdy pod vplyvom drog. Tridsaťjedenročný rodák z jamajského Kingstonu údajne narazil so svojím autom do zvodidiel na diaľnici M3 v grófstve Hampshire v južnom Anglicku.

Incident sa stal ešte vo štvrtok ráno pri diaľničnej križovatke Minley, pričom pri nehode neboli zranení iní účastníci cestnej premávky. Sterling vo svojom Lamborghini narazil do zvodidiel, iné vozidlo do incidentu nebolo zapletené.

Polícia uviedla, že 31-ročný muž bol zatknutý pre podozrenie z vedenia vozidla v stave neprípustnom kvôli drogám, nebezpečnej jazde, držbe drogy triedy C a odmietnutie poskytnutia vzorky na testovanie. Po zatknutí bol prepustený na kauciu, zatiaľ čo prebieha ďalšie vyšetrovanie.

Podľa zdrojov blízkych Sterlingovi trpí futbalista niekoľkými psychickými ťažkosťami po náročných ostatných rokoch. Údajne sa cítil "bezcenný" a "zabudnutý". Zdroj zdôraznil, že Sterling je zatiaľ len podozrivý a nie je preukázané, že by mal v tele nejaké drogy.

Sterling za reprezentáciu Anglicka odohral 82 zápasov a strelil v nich 20 gólov. Na klubovej úrovni zatiaľ naposledy hral za Feyenoord Rotterdam v holandskej Eredivisie. Jeho kariéra zahŕňa pôsobenie v FC Liverpool, Manchestri City, FC Chelsea aj na hosťovaní v Arsenale. Angličanom pomohol na ceste do semifinále MS 2018 a do finále ME 2020.

Sterling debutoval v seniorskom futbale v Liverpoole, potom v roku 2015 prestúpil do Manchestru City a získal s ním štyri tituly v Premier League, päť Ligových pohárov a FA Cup v roku 2019. V roku 2022 prestúpil do Chelsea, neskôr bol na hosťovaní v Arsenale. Vo februári 2026 sa krátkodobo upísal Feyenoordu, za ktorý odohral osem zápasov v Eredivisie.


Zdroj: SITA.sk

