Nedeľa 31.5.2026
Meniny má Petronela, Petrana
31. mája 2026
Triumf hráčov PSG v Lige majstrov priniesol v Paríži násilnosti a stovky zatknutých osôb – VIDEO
Tagy: Liga majstrov 2025/2026
Futbalisti Paríža Saint-Germain v Lige majstrov obhájili titul spred roka. Strhli sa masové nepokoje a polícia v hlavnom meste krajiny zadržala vyše 280 osôb. Viac ako 280 osôb zadržala parížska ...
31.5.2026 (SITA.sk) - Futbalisti Paríža Saint-Germain v Lige majstrov obhájili titul spred roka. Strhli sa masové nepokoje a polícia v hlavnom meste krajiny zadržala vyše 280 osôb.
Viac ako 280 osôb zadržala parížska polícia počas osláv úspešnej obhajoby tímu Paríž Saint-Germain v Lige majstrov. Po finálovom súboji v Budapešti, v ktorom Parížania zdolali londýnsky Arsenal FC až po penaltovom rozstrele, vypukli vo francúzskej metropole násilné strety medzi priaznivcami. Do ulíc ich vyšli tisícky, čo vyvolalo rozsiahle narušenie verejného poriadku.
Podľa francúzskeho ministerstva vnútra bolo po celej krajine zadržaných 416 ľudí, z toho 283 v samotnom Paríži. V hlavnom meste nasadili 8-tisíc policajtov z celkovo 22-tisíc po celej krajine. Úrady pristúpili k uzavretiu viacerých staníc metra, pozastavili premávku električiek a autobusov, aby minimalizovali potenciálne nepokoje.
Minister vnútra Laurent Nuňez uviedol, že pri zásahoch bolo zranených sedem policajtov a označil situáciu za "absolútne neprijateľnú". Počas výtržností bolo poškodených šesť vozidiel a dve prevádzky, vrátane pekárne a reštaurácie v blízkosti štadióna Park princov.
Niektorí fanúšikovia zaútočili aj na parížsky obchvat, kde spôsobili zastavenie premávky a použili dymovnice. V oblasti Elyzejských polí, kde sa zhromaždilo približne 20-tisíc ľudí, zhabala polícia približne dva tucty svetlíc a asi stovku rôznej ďalšej pyrotechniky. Priestor pred obchodmi bol opatrený ochrannými doskami, aby sa zabránilo opakovaniu vandalizmu, ktorý sprevádzal vlaňajšie víťazstvo PSG.
Popri futbalovej oslave bol v meste bohatý program vrátane koncertov známych interpretov - vystupovali Aya Nakamurová a Damso. V meste sa tiež koná prestížny tenisový turnaj Roland Garros.
Pred štadiónom PSG sa zhromaždilo štyri až päť tisíc osôb, niektoré hádzali predmety na policajtov. Štátna polícia nedovolila približne 150 návštevníkom dostať sa na štadión násilným spôsobom a rozptýlila pokus o vytvorenie barikády z požičaných bicyklov.
Násilné scény vyvolali kritiku zo strany pravicových politikov, vrátane líderky Marine Le Penovej, ktorá na platforme X uviedla, že takéto výtržnosti sú "len vo Francúzsku", kde údajne občania musia počas futbalových osláv zostať doma kvôli obavám z násilia.
Polícia zdôraznila, že existuje silný a funkčný systém na potláčanie násilností a jej zástupcovia uviedli, že ich úlohou je zabezpečiť pokojné a bezpečné oslavy.
V nedeľu popoludní sa hráči PSG predstavia v sprievode na Marsovom poli pred Eiffelovou vežou za účasti približne 100-tisíc fanúšikov. Po slávnostiach ich v Elyzejskom paláci privíta prezident Emmanuel Macron.
Zdroj: SITA.sk - Triumf hráčov PSG v Lige majstrov priniesol v Paríži násilnosti a stovky zatknutých osôb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
