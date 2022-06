Bývala nemocnica v popradskej Kvetnici naďalej ostáva nevyužitá, stále prebieha trestné stíhanie

Vyšetrovanie zatiaľ nebolo ukončené

Najprv tam liečili tuberkulózu

Nemocnicu ponúkali mestu Poprad

12.6.2022 (Webnoviny.sk) - Otázka ďalšieho fungovania budovy bývalej Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v popradskej mestskej časti Kvetnica, ktorá bola zatvorená pred štrnástimi rokmi, je naďalej nejasná.V súčasnosti pokračuje trestné stíhanie v súvislosti s jej niekdajšou správou. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová Ešte vlani v auguste začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Prešova trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Ten podľa hovorkyne aj naďalej vykonáva všetky potrebné procesné úkony a vyšetrovanie prípadu doposiaľ nebolo ukončené.Ako pre SITA vysvetlil hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Marián Spišák , trestné stíhanie sa netýka priamo likvidácie nemocnice Kvetnica, ale skutočnosti, ktoré nastali po nadobudnutí majetku nemocnice neziskovou organizáciou Odborný liečebný a sociálny ústav (OLSÚ) so sídlom v Prešove.„Ide o preverenie toho, že zodpovedná osoba neziskovej organizácie sa o jej prioritný majetok riadne nestarala, nechala ho chátrať, čím na uvedenom majetku malo dôjsť k vzniku škody vo výške minimálne 133-tisíc eur,“ konkretizoval hovorca.Rovnako potvrdil, že v predmetnej veci sú vykonávané úkony pre náležité objasnenie skutkového stavu pre potreby posúdenia trestnosti stíhaného skutku.Nemocnica bola ako ústav založená v roku 1920 na liečbu tuberkulózy pre železničiarov, neskôr slúžila aj ako liečebňa pre zamestnancov Česko-slovenských štátnych dráh. V posledných rokoch pred zánikom nemocnice v nej liečili aj onkologické ochorenia.Po tom, ako s ňou zdravotná poisťovňa v roku 2007 ukončila zmluvný vzťah, prišla o 70 percent príjmov, prácu tiež stratila viac ako stovka lekárov, zdravotných sestier a ostatného personálu. Nemocnicu pre nedostatok financií zatvorili v roku 2008.Prešovská nezisková organizácia OLSÚ sa stala jej vlastníkom po tom, ako ju podľa medializovaných informácií na ňu previedla nezisková organizácia Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb, ktorá bola v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.Nový vlastník plánoval v objekte rozsiahlu stavebnú rekonštrukciu a chcel tu zriadiť špecializované zariadenie na poskytovanie sociálnych služieb. Realizáciu spomínaného zámeru však pozastavili, pretože objekt bol v roku 2016 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.Dodnes sú priestory zariadenia nevyužívané. Ešte v roku 2019 ponúkal OLSÚ bývalú nemocnicu na odkúpenie mestu Poprad. Cena sa mala pohybovať vo výške do jedného milióna eur.Počas mestského zastupiteľstva v úvode roka 2019 sa hovorilo o tom, že hoci interiér budovy je v dobrom stave, napriek tomu si rekonštrukcia vyžaduje investíciu 5 až 6 miliónov eur. V máji toho istého roka však nemocnica zmenila vlastníka.Po zlúčení neziskovej organizácie Odborný liečebný a sociálny ústav (OLSÚ) so sídlom v Prešove, ktorá bola dovtedy jej vlastníkom, s prešovskou neziskovou organizáciou BLUMENTAL Ústav sociálnej, komunitnej a zdravotnej starostlivosti, prešli všetky práva a povinnosti, vrátane vlastníckych práv, na druhú menovanú nástupnícku neziskovú organizáciu.Jej štatutár Michal Ďurkovič pre SITA uviedol, že k zámeru a ďalšej budúcnosti bývalej nemocnice sa nezisková organizácia BLUMENTAL vyjadrí po tom, ako získa vyjadrenie z Pamiatkového úradu SR.