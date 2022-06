Ponuky na letnú brigádu pre mladých pribúdajú, príležitosti sa oproti minulému roku rozšírili

Pracovať môžu aj neplnoletí

Očakávajú ešte väčší nárast

uvádza sa v tlačovej správe.

12.6.2022 (Webnoviny.sk) - Po výraznom prepade, ktorý zaznamenal slovenský pracovný trh v pandemickom lete 2020, sa počet ponúk na letnú brigádu kontinuálne zvyšuje. Ponúk je dosť, tie lepšie sa však rýchlo míňajú.Záujem o ne sa zvyšuje aj v kategórii 15-ročných, ktorí môžu brigádovať tiež. V tlačovej správe to uviedla personálna agentúra Grafton Slovakia „Už v minulom roku bolo príležitostí na brigádu pre mladých počas prázdnin pomerne veľa, čo bolo spôsobené zlepšením pandemickej situácie,“ uviedol manažér žilinskej pobočky personálnej agentúry Grafton Andrej Gurín.Vlani bol veľký dopyt po brigádnikoch v gastro segmente, takisto aj v cestovnom ruchu. Brigádnikov však hľadali a vo veľkej miere využívali aj výrobné firmy naprieč všetkými odvetviami.„Nezamestnaní hľadali najmä trvalé pracovné miesta a kvôli pandémii bol na trhu celkovo skôr nedostatok, aj agentúrnych zamestnancov. Čo sa týka tohtoročnej sezóny, tak očakávame úplne rovnakú situáciu,“ tvrdí Gurín.Zamestnávatelia môžu prijímať aj neplnoletých brigádnikov vo veku od 15 rokov. Týka sa to však ľahších prác, ktoré svojim charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj, školskú dochádzku a vyučovanie. Zamestnávateľ musí mať povolenie na takéto zamestnávanie od Inšpektorátu práce.„Z interných prieskumov Grafton vyplýva, že v minulom roku vďaka tomu vzrástol počet záujemcov o letnú brigádu vo veku 15 až 16 rokov v porovnaní s pandemickým rokom 2020 o cca 30 percent a v tomto roku očakáva ešte väčší nárast,"Počas tejto letnej sezóny budú mať študenti stredných a vysokých škôl najväčšiu šancu nájsť si prácu v cestovnom ruchu, gastro priemysle, hotelierstve, obchode.Dostupnými sektormi by ale mali byť aj rôzne administratívne práce, pomocné práce vo výrobnom aj nevýrobnom sektore.Firmy už tradične hľadajú predavačov, pokladníkov, asistentov, skladníkov, telefonických operátorov, čašníkov či dokladačov tovarov, ale aj koordinátorov či animátorov. Príležitosti sa oproti minulému roku rozšírili o ponuku z oblasti marketingu, žurnalistiky či médií.