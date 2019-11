Bývala riaditeľka Centra sociálnych služieb podala trestné oznámenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Poprad 21. novembra (TASR) – Bývalá riaditeľka Centra sociálnych služieb v Poprade Eva Kovalčíková podala trestné oznámenie. Z funkcie ju odvolali na zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v máji, kde podľa nej odzneli nepravdivé a skresľujúce dôvody na jej prepustenie.Kovalčíková mala ako riaditeľka rozpočtovej organizácie zriadenej mestom počas dvojmesačného pôsobenia vo funkcii porušovať zákon, konať nehospodárne, vo svoj vlastný prospech a najmä jej konanie malo spôsobiť vážne ohrozenie života a zdravia ľudí. Prezentované dôvody sa však podľa nej preukázateľne nezakladali na pravde a je dôvodné podozrenie, že išlo o cielenú snahu o verejnú diskreditáciu jej osoby.Vzhľadom na to, že v dôsledku nepravdivých skutočností malo podľa Kovalčíkovej značnou mierou dôjsť k ohrozeniu jej vážnosti, dobrého mena v spoločnosti, vážnemu zásahu do jej cti, ako aj poškodeniu v zamestnaní a k spôsobeniu vážnej ujmy, advokátska kancelária ULC Čarnogurský podala v mene bývalej riaditeľky trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov.uvádza sa v stanovisku, ktoré TASR zaslala advokátska kancelária.Mesto tvrdí, že malo na odvolanie bývalej riaditeľky CSS viacero dôvodov. V stanovisku z právneho oddelenia na Mestskom úrade (MsÚ) v Poprade sa uvádza, že Kovalčíková ako riaditeľka rozpočtovej organizácie zriadenej mestom porušila povinnosť ukončiť do 30 dní od ustanovenia do funkcie podnikanie, ako aj členstvo vo všetkých orgánoch obchodných spoločností.reaguje mesto.V rozpore so zákonom o sociálnych službách mala okrem toho podľa samosprávy prednostne prijať žiadateľa o sociálnu službu z konca zoznamu čakateľov, hoci na to neboli splnené predpoklady z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia.uvádza sa ďalej v stanovisku právneho oddelenia MsÚ.Kovalčíková sa ešte v máji vyjadrila, že ju odvolávajú pre niečo, čo neurobila.uviedla s tým, že celá kauza má úplne iné pozadie.V súčasnosti už má CSS novú riaditeľku, na poslednom zasadnutí MsZ poslanci do funkcie vymenovali Evu Mašteníkovú.