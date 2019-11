Národná banka prijíma opatrenie pre silný rast úverov domácnostiam

Foto: TASR/Pavol Funtál Foto: TASR/Pavol Funtál

Bratislava 21. novembra (TASR) - Zadlženosť slovenských domácností je na Slovensku stále nadmerná. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) sú najrizikovejšími klientmi tí, ktorí majú vysoký podiel splátok k svojmu príjmu. Na týchto ľudí sa preto po novom zamerajú nové opatrenia NBS, ktoré by mali začať platiť od januára budúceho roka, nabiehať však budú pozvoľne, finálne by mali platiť až od 1. apríla 2020. Regulátor to zdôvodňuje tým, že chce viac chrániť klientov, ako aj stabilitu sektora.Po novom sa zmenia pravidlá pre limit DSTI, teda maximálny podiel splátky na príjme klienta. Na Slovensku bol doteraz tento limit na úrovni 80 %, zatiaľ čo v iných krajinách eurozóny je na nižšej úrovni. V Českej republike je napríklad na úrovni 45 %. Od budúceho roka sa má tento limit na Slovensku znížiť na 60 %. Výnimka bude platiť pre mladých klientov do 35 rokov.priblížil vo štvrtok na stretnutí s médiami člen Bankovej rady NBS Vladimír Dvořáček.Tieto novinky sa majú do praxe zaviesť dvomi opatreniami NBS, ktoré sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.podotkol Dvořáček.NBS chce týmito opatreniami zabrániť najmä zadlžovaniu ľudí, ktorí by v čase krízy mali problém svoje záväzky splácať.doplnil Dvořáček.V treťom štvrťroku tohto roka sa totiž rast úverov na bývanie opäť výrazne zrýchlil. Dôvodom bol podľa NBS najmä prudký pokles úrokových sadzieb, ale aj vysoká konkurencia medzi finančnými domami. Výraznejšie vzrástli aj ceny nehnuteľností.doplnil Dvořáček.Podľa NBS sú klienti často oslovovaní bankami, že za takéto nízke úrokové sadzby si môže zobrať úver každý.priblížil Dvořáček.Doterajšie opatrenia, ktoré prijala NBS, podľa nej prispeli najmä k zmierneniu strát bánk v prípade krízy, ale aj k stabilizácii trhu. Z hľadiska dosahov na trh úverovania bude podľa riaditeľa odboru dohľadu na makroúrovni v NBS Mareka Ličáka vplyv na trh úverovania mierny.priblížil Ličák. Nový limit môže podľa jeho slov zmierniť aj rastúce nerovnováhy na trhu nehnuteľností.dodal Ličák.