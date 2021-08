Bývalá sudkyňa z akcie Plevel 2 je vinná, za prijímanie úplatkov dostala tri roky

Sudkyne stíhajú za prijímanie úplatkov

Rozhodnutia v prospech stíhaných

13.8.2021 (Webnoviny.sk) - Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v piatok na pracovisku Banská Bystrica uznal bývalú sudkyňu Máriu U. za vinnú z prijímania úplatku a uložil jej trest odňatia slobody vo výmere troch rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní troch rokov. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.Zároveň jej uložil aj probačný a mediačný dohľad. Ich súčasťou bude povinnosť obvinenej zúčastniť sa hlavných pojednávaní v trestných veciach korupcie. Tiež jej uložil peňažný trest vo výške 10-tisíc eur. Ak by bol výkon peňažného trestu úmyselne zmarený, sudca uložil obvinenej náhradný trest odňatia slobody na 12 mesiacov. Rozsudok je právoplatný a nie je možné sa proti nemu odvolať.Polícia 20. januára pri akcii Plevel 2 zadržala žilinskú sudkyňu Evu K. a tiež emeritnú sudkyňu Máriu U. Obe sú stíhané za zločin prijímania úplatku formou spolupáchateľstva a za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa závažnejším spôsobom konania, a to porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženej podľa zákona.Obvinené mali podľa polície od februára 2015 do augusta 2019 za peňažné úplatky rozhodovať trestné veci na Krajskom súde v Žiline v prospech trestne stíhaných osôb.Obvinenú Evu K. vzal po zadržaní Špecializovaný trestný súd do väzby. Keďže obvinená Mária U. s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracovala, vyšetrovateľ v jej prípade väzbu nenavrhol.