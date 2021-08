Saková by mala zvážiť vyvodenie politickej zodpovednosti, reagovala Remišová na vyšetrovanie NAKA

Zároveň dodala, že Saková by sa k situácii mala postaviť čelom.

Saková vraj obvinených nepozná

Saková v reakcii na medializované informácie, že polícia sa pri akcii zamerala na korupčnú trestnú činnosť aj na ministerstve vnútra, povedala, že nepozná a nikdy sa nestretla s nikým, kto bol medializovaný ako obvinený v rámci policajnej akcie vo štvrtok 12. augusta, pri ktorej obvinili spolu 11 osôb.

Zároveň zdôraznila, že medzi obvinenými je kajúcnik známy vo viacerých prípadoch pod dozorom

alias Tiger.

Remišovú zarazila reakcia Sakovej

Vyšetrovateľ obvinil 11 osôb

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérka a líderka vládnej strany Za ľudí Veronika Remišová vyzvala bývalú ministerku vnútra SR Denisu Sakovú (Hlas-SD), aby zvážila vyvodenie politickej zodpovednosti v súvislosti vyšetrovaním Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Uviedla to vo svojom stanovisku, ktoré poskytlo tlačové oddelenie jej strany.„Pôsobenie zločineckej skupiny na rezorte Roberta Kaliňáka a Denisy Sakovej je vážnym signálom toho, ako vlády Smeru ohrozovali základné zákonné fungovanie štátnych inštitúcií. O to viac ma zaráža reakcia bývalej ministerky vnútra Sakovej, ktorá namiesto vysvetľovania praktík na rezorte vnútra pod jej vedením útočí na prokuratúru a rozpráva o nejakých politických hrách,“ povedala Remišová. Podľa nej informácie o organizovanom zločine na kľúčových rezortoch minulej vlády začínajú nadobúdať hrozivý rozsah.Doplnila, že v súčasnosti preverujú množstvo projektov a obstarávaní a zároveň plánujú po odbornej diskusii prijať súbor opatrení. Tie by mali v budúcnosti zabrániť rozkrádaniu a nadhodnocovaniu zákaziek. Spolu s Najvyšším kontrolným úradom plánuje hovoriť o možnostiach nastavenia pravidiel utajovaných projektov tak, aby sa účelovým utajovaním nevytváral priestor pre manipulácie a nadhodnocovanie zákaziek.NAKA vo štvrtok 12. augusta zasahovala na viacerých miestach v Bratislavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Vyšetrovateľ obvinil 11 osôb vrátane Petra P. pre všeobecne nebezpečný trestný čin a pre trestný čin proti majetku. Deväť osôb polícia aj zadržala, jedna osoba sa v čase akcie nachádzala mimo Slovenska a jedna osoba je v pátraní.Podľa medializovaných informácii sa trestná činnosť týkala napríklad obstarávania a nákupu hasičských vozidiel. Mali za ňou stáť „doposiaľ presne nestotožnení ľudia, ktorí boli riadiacimi funkcionármi rezortu vnútra".Portál Aktuality.sk priniesol informáciu, že za bývalej vlády na Ministerstve vnútra SR pôsobila zločinecká skupina, ktorá cez projekty vyťahovala milióny eur.