Bývalá turecká zákonodarkyňa požiadala o azyl v Grécku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Solún 24. augusta (TASR) - Bývalá poslankyňa tureckého parlamentu, ktorá bola usvedčená z hanobenia prezidenta, ilegálne vstúpila na územie susedného Grécka a požiadala tam o azyl. Tlačová agentúra AP o tom informovala v piatok s odvolaním sa na vyjadrenia gréckych orgánov.Turecká politička Leyla Birliková z prokurdskej Ľudovodemokratickej strany (HDP) sa vo štvrtok vydala do rúk polície blízko mesta Alexandrupoli na severovýchode Grécka. Polícia ju ponechala na slobode vzhľadom na očakávané začatie azylového konania.V súčasnosti 44-ročnú Birlikovú odsúdili v januári v Turecku na 21 mesiacov väzenia za hanobenie prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Politička sa proti rozsudku odvolala, pričom zostala zatiaľ na slobode, mala však zakázané vycestovať do zahraničia.V roku 2016 zadržali turecké orgány Birlikovú spolu s vedúcimi predstaviteľmi HDP na základe samostatných obvinení súvisiacich s terorizmom. Pred začatím súdneho procesu ju prepustili takisto s podmienkou, že neopustí územie Turecka.Od neúspešného pokusu o prevrat v Turecku z júla 2016 hľadá čoraz väčší počet Turkov útočisko v Grécku, ktoré je historickým rivalom Ankary. Podľa oficiálnych zdrojov požiadalo od začiatku roka 2018 v Grécku o azyl už 1839 tureckých občanov, čo je viac než za celý rok 2017.Medzi žiadateľmi o azyl je aj osem tureckých vojakov, ktorí ušli do Grécka deň po zmarenom prevrate pomocou vrtuľníka. Ankara pobúrene požaduje ich vydanie naspäť do vlasti vzhľadom na podozrenie, že boli zapojení do pokusu o prevrat, grécky najvyšší súd však takýto krok odmietol.