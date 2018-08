Exriaditeľa CDC Friedena zatkli pre obvinenie zo sexuálneho zneužívani

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. augusta (TASR) - Bývalého riaditeľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Thomasa Friedena zatkli v piatok v New Yorku pre obvinenie zo sexuálneho zneužívania.Newyorská polícia oznámila, že Friedena, ktorý je aj bývalým komisárom mesta New York pre zdravotníctvo, zatkli v piatok ráno vo štvrti Brooklyn.Rozhlasová stanica WABC informovala, že Frieden neodporoval a je ochotný čeliť obvineniam, že vlani v októbri vo svojom dome chytil za zadnú časť tela ženu, s ktorou sa poznal. Žena to podľa stanice nahlásila polícii v júli.Frieden je obvinený z násilného dotýkania, sexuálneho zneužívania a obťažovania, dodala tlačová agentúra AP.CDC je popredná inštitúcia národného verejného zdravotníctva v USA. Má úlohu chrániť zdravie a bezpečnosť verejnosti prostredníctvom kontroly a prevencie chorôb v USA aj vo svete.Frieden, americký odborník na infekčné choroby a na verejné zdravie, vykonával funkciu riaditeľa CDC v rokoch 2009-2017 za vlády prezidenta Baracka Obamu a angažoval sa aj pri riešení epidémie eboly v západnej Afrike v roku 2014.