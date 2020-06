Bývalá vláda dovolila rozpredať pozemky pri vojenskej zotavovni na Šírave, minister Naď to chce preveriť

Pomoc vojakom aj veteránom

Vláda povolila rozpredať väčšinu pozemkov

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) sa chce dôkladne pozrieť na predaj pozemkov pri Vojenskej zotavovni na Zemplínskej šírave. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.V piatok 19. júna totiž navštívil zotavovňu, ktorá je od roku 2018 zatvorená, a to aj napriek tomu, že na pokračovanie v činnosti mala podľa Naďa dostatočné výsledky.Naď uviedol, že rezort obrany toto zariadenie na východnom Slovensku potrebuje, pretože má unikátnu polohu a veľké možnosti. Do konca roka preto plánuje spolu so svojím tímom predložiť vláde návrh koncepčného riešenia.„Tak, aby sme reálne pomohli vojakom, ale aj vojnovým veteránom, ktorí si to určite zaslúžia. Riešenie však musí byť racionálne, adekvátne naplánované a finančne zabezpečené,“ podotkol.Bývalá vojenská zotavovňa je od roku 2018 zatvorená a v súčasnosti je schátraná. Zatvorená bola podľa Naďa aj napriek tomu, že mala dostatočné výsledky na ďalšie fungovanie. Bývalá vláda podľa ministra povolila rozpredať 90 percent pozemkov v okolí tohto zariadenia, vrátane viacerých nehnuteľností.Ako ďalej priblížil, v súvislosti s objektom nebol pripravený nijaký projekt, no vytvorila sa jeho vizualizácia.„Náklady boli ohodnotené na 7,4 miliónov eur, pričom každému je jasné, že tak, ako vyzerá vizualizácia, tak takto by to stálo možno aj dvojnásobok,“ priblížil. Doplnil, že na zariadenie neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky, a to ani plánované.