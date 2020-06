Taliansky handbiker Zanardi mal zrážku s kamiónom, po trojhodinovej operácii hlavy je jeho stav vážny

Zanardiho stav je veľmi vážny

Na vine zrejme nebol šofér kamióna

Úspech na paralympijských hrách

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Talian Alex Zanardi, ktorý počas motoristickej kariéry prišiel o obidve dolné končatiny, musí čeliť ďalšej rane osudu. V piatkových pretekoch handbikerov v toskánskom meste Pienza utrpel vážne zranenie, po ktorom ho museli vrtuľníkom transportovať do nemocnice v Siene.Zanardi následne postúpil trojhodinovú operáciu hlavy, po nej ho previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti.Podľa vyhlásenia zdravotníckeho zariadenia Santa Maria alle Scotte stav 53-ročného rodáka z Bologne je naďalej veľmi vážny.Aspoň na diaľku mu adresoval podporu aj taliansky premiér Giuseppe Conte , keď na twitteri napísal: "Nikdy si sa nevzdal a svojou mimoriadnou silou si prekonal tisíce problémov. Forza Alex Zanardi. Nevzdávaj sa. Celé Taliansko je s tebou."Podľa polície v Montepulciane mal Zanardi zrážku s väčším nákladným vozidlom. Miestna televízia krátko po nehode nasnímala Zanardiho handbike ležiaci na okraji cesty, pričom mu chýbali dve z troch kolies. Pred ním bol veľký kamión ťahajúci náves."Havária sa udiala pri miernom zjazde z kopca. Alex sa trošku natočil do vedľajšieho jazdného pruhu práve vo chvíli, ked tadiaľ prechádzal kamión. Chybu urobil Alex, nie šofér kamióna," poznamenal tréner talianskeho národnému tímu handbikerov Mario Valentini.Zanardi prišiel o obe nohy pred 19 rokmi na podujatí The American Memorial neďaleko nemeckého Klettwitzu. Počas zotavovania dokonca navrhol vlastnú protézu a často žartoval, že je vďaka nej konečne vyšší.Neskôr presedlal na handbike a na paralympijských hrách v rokoch 2012 a 2016 získal dohromady štyri zlaté a dve strieborné medaily.