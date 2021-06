Bývalá zamestnankyňa Daňového úradu v Košiciach je vo väzbe pre podvod, spôsobila škodu viac ako 100-tisíc eur

Fiktívne údaje v daňovom priznaní

Dve obvinené osoby

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Sudca vzal do vyšetrovacej väzby bývalú zamestnankyňu Daňového úradu v Košiciach, ktorá je obvinená pre zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa.Podľa Sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly finančnej správy sa dopustila aj podvodu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Žena sa od roku 2014 údajne spolu s ďalšími osobami podieľala na podávaní a spracovaní daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti. V nich boli ako daňovníci uvedené reálne neexistujúce fyzické osoby a všetky údaje uvedené v daňovom priznaní boli tiež fiktívne.Tlačivá pritom tieto osoby vypĺňali tak, aby bol vykázaný daňový preplatok. Ten potom končil na bankových účtoch spriaznených osôb. Ich konaním mala vzniknúť štátu škoda vyše 130-tisíc eur.Podvod odhalila Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly finančnej správy. Na jej podnet bol so zamestnankyňou ešte v roku 2018 okamžite ukončený štátnozamestnanecký pomer. Prípad sa v súčasnosti posunul ďalej.Vyšetrovateľ voči bývalej zamestnankyni finančnej správy vzniesol obvinenie a spolu s ňou obvinil ešte jednu osobu. Obe osoby vzal sudca do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny hrozí bývalej zamestnankyni finančnej správy trest odňatia slobody na štyri až 10 rokov.