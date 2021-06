Sulík je za prísne stráženie hraníc i karanténu, dovolenkovať plánuje v Chorvátsku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2021 - Minister hospodárstva Richard Sulík je za prísne stráženie hraníc. Podľa neho by na hraničných príchodoch mali byť mobilné odberné miesta a treba využívať aj štátnu či domácu karanténu.Šéf koaličnej strany Sloboda a Solidarita pritom v utorkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo priznal, že tento rok má naplánovanú týždňovú dovolenku v Chorvátsku.Minister Slovákov vyzval, aby sa dali zaočkovať. On sám pritom nie je za schválenie finančného ohodnotenia za očkovanie.Podľa neho treba najprv využiť všetky iné možnosti, a teda zaočkovať všetkých, ktorí su v čakárni a potom spustiť kampaň a robiť osvetu. „Najlepšie by bolo tým ľudom vysvetliť, že to robia pre svoje zdravie," uviedol.