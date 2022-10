Bývalé funkcionárky Finančného riaditeľstva už poznajú svoj trest, súd ich uznal vinné z prijímania úplatkov

Rozhodnutie nie je právoplatné

Prijímanie úplatkov

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalé funkcionárky Finančného riaditeľstva SR Denisa Židová a Kornélia Černá sú vinné zo zločinu prijímania úplatku. Rozhodol o tom v piatok samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Zároveň obom uložil tresty tri roky väzenia podmienečne odložené na skúšobnú dobu päť rokov a zákaz vykonávať verejné funkcie na dubu piatich rokov. Židová tiež dostala peňažný trest vo výške 45-tisíc eur.Pokiaľ by ho nezaplatila, súd určil náhradný trest vo výške dvoch rokov väzenia. Kornélii Černej zase súd vymeral peňažný trest 30-tisíc eur spolu s prípadným náhradným trestom v dĺžke 18 mesiacov väzenia. Rozhodnutie nie je právoplatné.Podľa obžaloby funkcionárky prijali úplatky v súvislosti so zmluvnými vzťahmi a správou IT produktov na finančnej správe.Konkrétne podľa prokuratúry Denisa Židová prijala od podnikateľa Michala Suchobu prostredníctvom bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho sumu 30-tisíc eur a Kornélia Černá 20-tisíc eur. Obe obžalované pred súdom na začiatku procesu deklarovali svoju nevinu.V rámci akcie Mýtnik III obvinili orgány činné v trestnom konaní minulý rok bývalú riaditeľku odboru právnych služieb finančnej správy Denisu Ž. a bývalú riaditeľku odboru verejného obstarávania finančnej správy Kornéliu Č. Ďalšia obvinená v rámci akcie Mýtnik III, bývalá prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová, vinu priznala a v rámci dohody o vine a treste jej súd uložil podmienečný trest.Vo veci Denisy Židovej a Kornélie Černej súd už rozhodol o vine prostredníctvom trestného rozkazu. Keďže však obe podali proti rozhodnutiu odpor, bolo vytýčené hlavné pojednávanie.