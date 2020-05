Bývalé vedenie obrany podľa Naďa znehodnocovalo spoluprácu s tímom NATO na Slovensku

Zhoršená bezpečnostná situácia vo svete

Základný pilier bezpečnosti Slovenska

Koordinácia nasadenia spojeneckých síl

19.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko sa musí aktívne hlásiť k svojmu členstvu v Severoatlantickej aliancii (NATO). Zhodli sa na tom minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS ) a minister obrany Jaroslav Naď ( OĽaNO ) po návšteve Styčného tímu pre integráciu síl NATO (NFIU).Podľa šéfa rezortu obrany bývalé vedenie ministerstva pod taktovkou Slovenskej národnej strany (SNS) znehodnocovalo spoluprácu s NFUI.„My sa jednoducho aktívne hlásime k členstvu v NATO, to sa nepriznáva len v Bruseli. Slovensko je členským štátom NATO a my to budeme aktívne komunikovať,“ zdôraznil minister Korčok. Dodal tiež, že pre Slovensko je pôsobenie v NATO zárukou bezpečnosti a najprístupnejšou možnosťou obrany.„V roku 2014 sa zásadne zhoršila bezpečnostná situácia vo svete, a preto je dobré, že ste tu, a toto je príležitosť ukázať, že sa podieľate na našej obrane,“ povedal šéf diplomacie s tým, že jednotka NATO je na Slovensku „úplne prirodzene“, pretože prispieva k obrane Slovenska, ktoré je plnohodnotným členom NATO.Korčok tiež doplnil, že to boli práve kapacity NATO, ktoré umožnili na Slovensko premiestniť viac ako 50 ton zdravotníckeho materiálu.„Slovenská národná strana v minulosti znehodnocovala vizibilitu tejto organizácie,“ povedal minister Naď. Upozornil na to, že členstvo Slovenska v NATO je „základným pilierom“ bezpečnosti Slovenska.Šéf obrany tiež priblížil budúcu spoluprácu. „Ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany a NFIU majú fungovať ako trojuholník a spoločne spolupracovať, organizovať verejné podujatia a spolu s mimovládnym sektorom jasne komunikovať pozíciu Slovenska,“ vysvetlil a dodal, že takáto spolupráca bola v minulosti znefunkčnená jeho predchodcom.„Namiesto toho sa tu hovorili nezmysly o vojenskej základni NATO na Slovensku či o ovládnutí našich letísk,“ uzavrel.NATO Force Integration Unit - Slovakia (NFIU) alebo Styčný tím pre integráciu síl NATO na Slovensku má zabezpečovať a koordinovať rýchle nasadenie spojeneckých síl v danom regióne. Podporuje kolektívnu obranu NATO v plánovacom procese a asistuje pri výcviku a cvičeniach.Každé NFIU je zložené zo 40 národných a NATO špecialistov. Každá krajina, na území ktorej je takýto regionálny prvok, obsadzuje 20 miest národným personálom. NATO partneri poskytnú zostávajúcich 20 príslušníkov medzinárodného štábu na rotačnom princípe.V zodpovednosti NFIU je identifikovanie logistických možností a obmedzení, transportných možností a podpornej infraštruktúry tak, aby bolo zabezpečené čo najrýchlejšie a najplynulejšie nasadenie síl okamžitej reakcie NATO.