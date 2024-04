Bývalé vedenie SNK v Martine nezvládalo digitalizáciu kultúrneho dedičstva, obhajuje Šimkovičovej odvolávanie ministerstvo kultúry

Päťnásobne vyšší rozpočet

Chýbal jasný plán

4.4.2024 (SITA.sk) - Bývalé vedenie Slovenskej národnej knižnice SNK ) v Martine podľa Ministerstva kultúry (MK) SR nezvládalo digitalizáciu kultúrneho dedičstva vo svojej správe. Ako ďalej informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Bačinská, ani vďaka rozpočtu vo výške temer 80 miliónov eur, vyčlenených na tento účel na roky 2012 až 2024, nedokázalo odvolené vedenie knižnice zaistiť ani digitalizáciu, ani kybernetickú bezpečnosť inštitúcie.„Slovenská národná knižnica v Martine bola realizátorom projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva od roku 2012. Jej cieľom bola masová digitalizácia obsahu knižničných a archívnych fondov a ochrana nosičov informácií pre nevyhnutnou degradáciou. Špecifickým cieľom bola digitalizácia slovacikálnych dokumentov z knižničných a archívnych fondov a vybudovanie funkčnej infraštruktúry pre digitalizačné a konzervačné centrum knižničných a archívnych dokumentov," priblížila Bačinská a poznamenala, že všetky predmetné ciele sa nepodarilo naplniť, a to i napriek tomu, že napríklad v porovnaní so susedným Českom mala knižnica na tento účel k dispozícii približne päťnásobne vyšší rozpočet.„Digitalizácia historického knižného fondu s vydaním pred rokom 1830 tvorila iba 0,36 percenta digitalizovaných objektov, pričom digitalizované knižné jednotky vydané po roku 1990 tvorili 44 percenta. Z uvedeného vyplýva, že napriek tomu, že digitalizácia historického fondu vydaného pred rokom 1830 bola vedením Slovenskej národnej knižnice deklarovaná ako kľúčová, netvorila ani 1 percento zdigitalizovaných dokumentov," vysvetľuje Bačinská.Dodala, že digitalizácii podľa nich chýbal jasný plán a jej realizácia bola masová, bez selekcie. MK SR tiež tvrdí, že primárne boli digitalizované odborné časopisy a populárne komerčné časopisy, pričom ale odborné časopisy má vedecká obec k dispozícii vo vedeckých databázach a prístup do nich uhrádza ministerstvo školstva Ako ďalej uviedla Bačinská, menované dôvody viedli ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ), aby odvolala dnes už bývalú riaditeľku SNK v Martine Katarínu Krištofovú , a zamedzila tak ďalším zlyhaniam vedenia (Krištofová vo funkcii skončila 25. marca 2024 – pozn. SITA). Knižnicu dočasne vedie Ivana Kostrabová. Funkciu poverenej generálnej riaditeľky bude vykonávať do riadneho výberového konania. To by sa podľa MK SR malo konať do šiestich mesiacov.