Ministerstvo spravodlivosti splnilo väčšinu krátkodobých cieľov, Fico ocenil najmä úkony, ktoré viedli k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (video)

4.4.2024 (SITA.sk) - Z hľadiska krátkodobých cieľov sa Ministerstvu spravodlivosti (MS) SR podarilo za šesť mesiacov väčšinu vecí splniť. Uviedol to minister spravodlivosti Smer-SD ) na tlačovej besede s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD).Minister uviedol, že sa posilnila dôveryhodnosť justície nielen z hľadiska komunikácie ale aj z hľadiska vyvodzovania zodpovednosti. Premiér ocenil prácu tímu rezortu spravodlivosti na novelizácii Trestného zákona a Trestného poriadku ako aj zákonov, ktoré viedli k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Fico pripomenul, že tým dosiahli významný cieľ, ktorý bol zadefinovaný v programovom vyhlásení vlády Premiér ministerstvo požiadal o profesionálny prístup v prípade rokovaní s predstaviteľmi Európskej komisie „Naďalej prebieha veľmi čulý odborný dialóg medzi predstaviteľmi Európskej komisie a vládou SR . Avšak tento dialóg bude v krátkom čase determinovaný aj rozhodnutím Ústavného súdu (ÚS) SR v danej veci, na ktoré všetci netrpezlivo čakáme," vyhlásil Fico a vyzval ÚS SR, keďže tak rýchlo konal vo veci pozastavenia účinnosti Trestného zákona, aby teraz rozhodol čo najrýchlejšie aj v merite veci.Minister Susko sa s premiérom totiž zhodli, že pokiaľ ide o legislatívu, nateraz nemá význam pracovať na akejkoľvek novelizácii Trestného zákona, pokiaľ nebude známe stanovisko ústavného súdu.Ministerstvo pracuje súčasne aj na ďalších zákonoch, akými je napríklad zákon o výkone trestu odňatia slobody či zákon o výkone väzby.Fico však upozornil, že prijímanie zákonov je jedna vec a dostatok aparátu a zdrojov na ich vykonanie je druhá vec. Spomenul napríklad nedostatok probačných úradníkov, ktorých je 80, no potrebných je okolo 300. Minister Susko potvrdil, že je potrebné podporiť finančné nároky na to, aby justičný systém mohol efektívne fungovať.Novelizácia Trestného zákona, ktorá kladie dôraz na alternatívne trestanie a restoratívnu justíciu, si vyžaduje podľa Suska službu probačných a mediačných úradníkov, ktorých je nedostatok.Minister spravodlivosti ďalej informoval, že rezort po bývalom vedení prevzali v absolútnom rozklade. Pripomenul napríklad stav súdnych budov a zlé nastavenie rekonštrukcie a obstarania budov súdov vo vzťahu k Plánu obnovy a odolnosti . Podľa Suska sa to týka aj ďalších vecí, ktoré súvisia so zmenou súdnej mapy , ktorej cieľom bolo dosiahnuť efektívne a rýchle konanie, má však presne opačný efekt.„Konania sa predĺžili, jednotlivé súdy sú v katastrofálnom stave či už v materiálno-technickom alebo stave rozhodovania," uviedol Susko a dodal, že aktuálne prebieha aj analýza z jednotlivých súdov.Ako doplnil predseda vlády, administratívne pozície v justícii nie sú na Slovensku dobre platené, preto je problém získať ľudí.„Budeme musieť pristúpiť k zvýšeniu platu týchto ľudí. Nie sú to sumy, ktoré by ohrozovali naše plány, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií," priblížil Fico.Fico avizoval, že podobné kontrolné dni absolvuje vo všetkých rezortoch. Predseda vlády sa tak chce ubezpečiť, že rezorty využili prvých šesť mesiacov na to, aby sa etablovali, aby navrhli všetky potrebné legislatívne zmeny, ktoré potrebujú k svojmu životu a súčasne sa chcel ubezpečiť, že rezorty sú pripravené ponúknuť do konca roka 2024 dynamické plnenie programového vyhlásenia.