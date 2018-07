Bývalého arménskeho prezidenta Kočarjana vzali do vyšetrovacej väzby

Robert Kočarjan, archívna snímka. Foto: Wikipédia Foto: Wikipédia

Jerevan 28. júla (TASR) - Bývalého arménskeho prezidenta Roberta Kočarjana vzali na dva mesiace do vyšetrovacej väzby. Toto opatrenie súvisí s vyšetrovaním násilných zrážok medzi políciou a demonštrantmi spred desiatich rokov. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.Kočarjana obvinili vo štvrtok v spojitosti s krvavým rozohnaním protestov spred desiatich rokov, v dôsledku ktorého zahynulo najmenej osem ľudí. Informovala o tom agentúra AP.Voči 63-ročnému Kočarjanovi, prezidentovi Arménska z rokov 1998-2008, vzniesli vo štvrtok obvinenia z narušeniu ústavného poriadku krajiny. Vyšetrovatelia tiež požiadali o to, aby bol ešte pred začiatkom súdneho procesu vzatý do väzby. O ich žiadosti sa rozhodlo až dnes.Niekdajšieho prezidenta v tejto súvislosti vypočuli vo štvrtok v Jerevane predstavitelia arménskej Špeciálnej vyšetrovacej služby (SIS). Samotný Kočarjan označil obvinenia za vykonštruované a svoje stíhanie za akt pomsty, uviedlo Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).Obvinenia voči bývalej hlave štátu sa vzťahujú k prezidentským voľbám z februára 2008. Podľa oficiálnych výsledkov v nich zvíťazil Serž Sarkisjan; za svojho nástupcu si ho vybral samotný Kočarjan, ktorý už nemohol kandidovať. Opozícia však vtedy označila voľby za zmanipulované, čo viedlo k vypuknutiu protivládnych protestov.Arménske bezpečnostné zložky však napokon protesty rozohnali. Zahynulo pritom desať ľudí, z toho dvaja príslušníci polície. Sarkisjan potom zastával post hlavy štátu ďalších desať rokov. Odstúpil až v apríli 2018 pod tlakom masových pouličných protestov.Vypočutie Roberta Kočarjana v súvislosti s krvavým potlačením protestov spred desiatich rokov inicioval v marci tohto roku vtedajší opozičný vodca Nikol Pašinjan. Generálna prokuratúra však vtedy dospela k záveru, že vypočutie Kočarjana nie je potrebné.Nikol Pašinjan sa v máji tohto roku stal arménskym premiérom a nariadil vyšetrenie okolností potlačenia protestov z roku 2008.