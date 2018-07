Žatvu aj naďalej spomaľujú lokálne dažde, hodnotí SPPK

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 28. júla (TASR) - Žatvu aj naďalej spomaľujú lokálne dažde. Počasie ovplyvňuje aj situáciu pri zbere slamy. V najjužnejších okresoch SR už majú obilie takmer všade pod strechou, v severnejších okresoch pokračujú so zberom podľa toho, ako im to dovoľujú poveternostné podmienky. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK)." priblížil.Podľa najnovších odhadov, ktoré k 20. júlu 2018 zverejnil Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, bude podľa Korpášových slov tohtoročná úroda hustosiatych obilnín a repky olejnej podpriemerná.upozornil.Informoval, že v Podunajskej nížine už ukončili farmári zber repky a postupne finišujú aj zo zberom hustosiatych obilnín. Úroda repky aj pšenice tvrdej v oblasti Záhoria je o asi 30 % nižšia, ako poľnohospodári počítali. V okrese Komárno sa od začiatku aktuálneho týždňa naplno kosí a v prípade priaznivého počasia poľnohospodári žatvu ku koncu týždňa aj ukončia.spresnil.V okolí Žiliny začali podľa Korpáša so žatvou ešte len v jednom podniku. Žatevné práce sa pomaly rozbiehajú aj na Liptove a Turci. Na Orave začali so zberom čučoriedok.Doplnil, že na dolnom Spiši prerušovalo práce na poliach daždivé počasie. Trávne porasty na nepokosených lúkach sú prezreté. To isté platí aj o strukovino-obilných miešankách, čo sa odrazí predovšetkým na kvalite konzervovaných krmív a sena.dodal Korpáš.