Bývalého policajta Chauvina uznali za vinného z vraždy Floyda

Bývalého amerického policajta Dereka Chauvina uznala v utorok súdna porota v Minneapolise v americkom štáte Minnesota za vinného z vraždy druhého aj tretieho stupňa a tiež zabitia Afroameričana Georgea Floyda. Za vinného ho tak dvanásťčlenná porota uznala vo všetkých bodoch obžaloby. Informovali o tom svetové agentúry AP a AFP.





Za vraždu druhého stupňa Chauvinovi hrozí 40-ročné za vraždu tretieho stupňa 25-ročné a za zabitie desaťročné väzenie.Proces so Chauvinom, obvineným z vraždy druhého stupňa, zabitia aj vraždy tretieho stupňa, sa začal v meste Minneapolis koncom marca. Po úvodných rečiach bola vyše dva týždne na rada obžaloba, ktorá tvrdila, že 46-ročný Floyd zomrel v dôsledku policajného zásahu. Minulý utorok sa k slovu dostala obhajoba, podľa ktorej k smrti Floyda viedlo užívanie drog a problémy so srdcom.Po pondelňajších záverečných argumentoch obžaloby i obhajoby sa dvanásťčlenná porota o verdikte radila v priebehu dvoch dní - pondelka i utorka, pričom k rozhodnutiu dospela celkovo približne po desiatich hodinách.Vynesenie verdiktu sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia, budova súdu bola obohnaná ostnatým drôtom aj betónovými zátarasami a do ulíc Minneapolisu boli nasadené tisícky príslušníkov Národnej gardy i policajtov.Afroameričan Floyd zomrel vlani 25. mája v Minneapolise vo veku 46 rokov po tom, ako mu policajt Chauvin kľačal pri zatýkaní na krku vyše osem minút a ignoroval Floydove sťažnosti na to, že "nemôže dýchať". Tento čin, ktorý okoloidúci nakrútili na video, vyvolal v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.Chauvina bezprostredne po Floydovej smrti prepustili z policajného zboru, rovnako ako aj ďalších troch policajtov, ktorí boli pri zatýkaní Floyda. Tí čelia obvineniam z napomáhania a podnecovaniu k vražde druhého stupňa a zo zabitia druhého stupňa a budú súdení. Proces s nimi sa má začať 23. augusta.