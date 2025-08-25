Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 25.8.2025
25. augusta 2025

Bývalého policajta napojeného na sátorovcov opäť hľadajú, čaká ho súd


Tagy: Pápayovci Pátranie Sátorovci Súdy

Bývalého policajta Borisa Drevenáka, pôvodne odsúdeného na 17 rokov väzenia v kauze zločineckej skupiny sátorovcov, opätovne hľadá polícia. Ako prvý na to upozornil ...



gettyimages 1494529981 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - Bývalého policajta Borisa Drevenáka, pôvodne odsúdeného na 17 rokov väzenia v kauze zločineckej skupiny sátorovcov, opätovne hľadá polícia. Ako prvý na to upozornil spravodajský portál Aktuality.sk. Podľa databázy hľadaných osôb Ministerstva vnútra SR bolo pátranie po dotyčnom vyhlásené 21. augusta Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Topoľčanoch. Dôvodom je príkaz na zatknutie.


Expolicajt sa má pritom opätovne postaviť pred Špecializovaný trestný súd, ktorý pôvodne na pracovisku v Banskej Bystrici na 31. júla a 16. septembra vytýčil termíny hlavného pojednávania. Dovolací senát Najvyššieho súdu SR totiž v roku 2023 odsudzujúci rozsudok z roku 2019 zrušil pre procesné pochybenia. Júlový termín pojednávania však súd nakoniec zrušil.

Podľa medializovaných informácií si expolicajt totiž neprevzal predvolanie. Drevenák podľa orgánov činných v trestnom konaní poskytoval zločineckej skupine sátorovcov informácie a ovplyvňoval vyšetrovanie prípadov s nimi spojených. Po právoplatnom odsúdení v roku 2019 nenastúpil na výkon trestu, pričom bol zaradený do databázy hľadaných osôb Interpolu.


Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede v okresoch Galanta a Komárno, ale aj v iných mestách na území Slovenska a Maďarska v rokoch 1999 až 2010. Lajosa Sátora zavraždili vlastní ľudia v decembri 2010 a jeho telo členovia gangu opakovane premiestňovali, aby ho polícia nenašla. Sátorovci súperili o priestor s gangom pápayovcov, ktorí v marci 1999 zahynuli v bare Fontána v Dunajskej Strede.

Strelcov si údajne objednal Sátor. Obeťami gangu boli tiež tzv. biele kone, ktorých sa sátorovci zbavili, aby nemohli vypovedať v prípade podvodov s DPH. Na svedomí majú aj vraždu Vojtecha Ecsiho, člena konkurenčnej skupiny pápayovcov, a jeho ochrankára Branislava Kotlana v apríli 2003. Informácie o pohybe Ecsiho dostali podľa vyšetrovacích orgánov práve od vtedajšieho policajta Borisa Drevenáka.

Do trestnej činnosti sátorovcov patrí aj falšovanie verejnej listiny, keďže dvaja členovia získali falzifikáty preukazov príslušníkov Policajného zboru a Slovenskej informačnej služby a falošné povolenia na prepravu utajovaných skutočností. Jeden z členov gangu bol stíhaný aj za krivé svedectvo a prísahu, pretože s komplicmi nepravdivo obvinili bývalého prvého viceprezidenta Policajného zboru Jaroslava Spišiaka z korupcie. Sledovali tým Spišiakovu diskreditáciu, odvolanie z funkcie a prepustenie z polície, pretože odvolal Drevenáka z funkcie vedúceho oddelenia západného Slovenska Úradu boja proti organizovanej kriminalite.




Zdroj: SITA.sk - Bývalého policajta napojeného na sátorovcov opäť hľadajú, čaká ho súd © SITA Všetky práva vyhradené.

