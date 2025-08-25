Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

25. augusta 2025

Rusi v noci proti Ukrajine zaútočili s použitím 104 bezpilotných lietadiel


Ruská armáda v noci na pondelok na Ukrajinu zaútočila s použitím 104 bezpilotných lietadiel a návnadových dronov. Ukrajinská protivzdušná obrana 76 z nich zničila. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedli to ...



russia_ukraine_war_48641 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - Ruská armáda v noci na pondelok na Ukrajinu zaútočila s použitím 104 bezpilotných lietadiel a návnadových dronov. Ukrajinská protivzdušná obrana 76 z nich zničila. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedli to Vzdušné sily Ozbrojených síl Ukrajiny.


Do ôsmej rána zostrelila protivzdušná obrana na severe a východe krajiny 76 nepriateľských bezpilotných lietadiel Šáhid a návnadových dronov rôznych typov," konštatovala protivzdušná obrana. Ruské drony však zasiahli 15 miest a na štyri miesta dopadli trosky.

Rozsiahly útok Rusi podnikli najmä proti okresu Sumy. Zasiahli najmenej desať cieľov a spôsobili požiare obytných budov.


Zdroj: SITA.sk - Rusi v noci proti Ukrajine zaútočili s použitím 104 bezpilotných lietadiel © SITA Všetky práva vyhradené.

ruský útok útok dronmi vojna na Ukrajine
