|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudovít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. augusta 2025
Rusi v noci proti Ukrajine zaútočili s použitím 104 bezpilotných lietadiel
Ruská armáda v noci na pondelok na Ukrajinu zaútočila s použitím 104 bezpilotných lietadiel a návnadových dronov. Ukrajinská protivzdušná obrana 76 z nich zničila. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedli to ...
Zdieľať
25.8.2025 (SITA.sk) - Ruská armáda v noci na pondelok na Ukrajinu zaútočila s použitím 104 bezpilotných lietadiel a návnadových dronov. Ukrajinská protivzdušná obrana 76 z nich zničila. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedli to Vzdušné sily Ozbrojených síl Ukrajiny.
„Do ôsmej rána zostrelila protivzdušná obrana na severe a východe krajiny 76 nepriateľských bezpilotných lietadiel Šáhid a návnadových dronov rôznych typov," konštatovala protivzdušná obrana. Ruské drony však zasiahli 15 miest a na štyri miesta dopadli trosky.
Rozsiahly útok Rusi podnikli najmä proti okresu Sumy. Zasiahli najmenej desať cieľov a spôsobili požiare obytných budov.
Zdroj: SITA.sk - Rusi v noci proti Ukrajine zaútočili s použitím 104 bezpilotných lietadiel © SITA Všetky práva vyhradené.
„Do ôsmej rána zostrelila protivzdušná obrana na severe a východe krajiny 76 nepriateľských bezpilotných lietadiel Šáhid a návnadových dronov rôznych typov," konštatovala protivzdušná obrana. Ruské drony však zasiahli 15 miest a na štyri miesta dopadli trosky.
Rozsiahly útok Rusi podnikli najmä proti okresu Sumy. Zasiahli najmenej desať cieľov a spôsobili požiare obytných budov.
Zdroj: SITA.sk - Rusi v noci proti Ukrajine zaútočili s použitím 104 bezpilotných lietadiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prekážkou mieru na Ukrajine je Putin, hovorí Petraeus
Prekážkou mieru na Ukrajine je Putin, hovorí Petraeus
<< predchádzajúci článok
Bývalého policajta napojeného na sátorovcov opäť hľadajú, čaká ho súd
Bývalého policajta napojeného na sátorovcov opäť hľadajú, čaká ho súd