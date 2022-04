Bývalého Putinovho ministra Uľukajeva podmienečne prepustili, odpykával si trest za úplatkárstvo

Úplatok dva milióny dolárov

Zatknutie Uľukajeva

29.4.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalého ruského ministra pre hospodársky rozvoj Alexeja Uľukajeva podmienečne prepustili po odpykaní si viac ako polovice osemročného trestu za úplatkárstvo. Potvrdili to v piatok ruskí predstavitelia.Uľukajev podal žiadosť o predčasné prepustenie po odpykaní si viac ako piatich rokov a súd v regióne Tver, asi 140 kilometrov severozápadne od Moskvy, ho v stredu podmienečne prepustil.Bývalého ministra zadržali v roku 2016 v sídle najväčšieho ruského producenta ropy, štátnej spoločnosti Rosnefť , po operácii hlavnej ruskej spravodajskej agentúry. Podľa prokurátorov prijal úplatok dva milióny dolárov od vplyvného generálneho riaditeľa Rosnefťu Igora Sečina za to, že dal spoločnosti „zelenú“ na privatizáciu ďalšej ropnej firmy.Okolnosti prípadu vyvolali špekulácie, že Uľukajev bol pristihnutý v kremeľskej mocenskej hre, do ktorej bol zapojený Sečin, dlhoročný spolupracovník prezidenta Vladimira Putina. Uľukajev išiel do Sečinovej kancelárie v novembri 2016, aby prediskutoval záležitosti Rosnefťu, a zatkli ho, keď odchádzal z budovy s taškou plnou hotovosti, ktorú mu dal Sečin. Uľukajev na súde povedal, že si myslel, že v taške je fľaša vína a košík naplnený klobásami. Aj na páskach, ktoré pustili počas súdneho procesu, bolo počuť, ako Sečin povedal Uľukajevovi, aby si vzal tašku s klobásami.Ruské médiá uviedli, že Sečin mal vo zvyku obdarúvať ľudí košíkmi klobás z vlastného mäsokombinátu. Krátko po zatknutí Uľukajeva odvolali z funkcie. Počas celého procesu tvrdil, že je nevinný, a trval na tom, že to Sečin celé narafičil.