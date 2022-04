Slovensko by mohlo získať prvé peniaze Únie z plánu obnovy o tri mesiace, musíme získať kladné hodnotenie

Požiadanie o prvú platbu

Zverejnia sa ďalšie štyri výzvy

Tímy zodpovedné za implementáciu plánu obnovy

29.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko by v optimálnom prípade mohlo získať prvé peniaze Európskej únie z Plánu obnovy a odolnosti o tri mesiace. Podmienkou toho je pozitívne hodnotenie európskych orgánov. Európska komisia má dva mesiace na posúdenie žiadosti, toto posúdenie potom posunie na radu, ktorá má ďalší mesiac na to, aby sa k tomu vyjadrila. Takže po troch mesiacoch, ak bude vyjadrenie kladné, na Slovensko pritečú peniaze z prvej žiadosti o platbu," informovala v piatok generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) oznámil, že Slovensko v piatok požiada Európsku komisiu o prvú platbu z plánu obnovy v objeme takmer 460 miliónov eur po splnení všetkých štrnástich míľnikov a cieľov v tejto skupine.„Je to prvá žiadosť o platbu zo série desiatich, do ktorých je rozdelený plán obnovy. Slovensko plánuje podať v druhej polovici roka ešte druhú žiadosť o platbu vo výške 815 miliónov eur," uviedla Vašáková.Súčasťou žiadosti o prvú platbu z plánu obnovy sú reformy, ale kompetentní už pracujú aj na investíciách. „Doteraz bolo vyhlásených desať výziev v hodnote viac ako 60 miliónov eur, a tak ako už ohlasovali niektorí ministri a štátni tajomníci, v najbližších dňoch zverejnia ďalšie štyri výzvy vo výške viac ako 100 miliónov eur," priblížila šéfka sekcie plánu obnovy na úrade vlády.Sekcia zároveň plní funkciu Národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá na národnej úrovni koordinuje realizáciu plánu obnovy.Slovensko je podľa prípravy na implementáciu plánu obnovy medzi prvými krajinami v Európskej únii. „Boli sme piati pri podaní plánu obnovy, tretí pri nastavení implementačných pravidiel a teraz budeme siedma krajina, ktorá podá žiadosť o platbu," podotkla Vašáková. Schválený zákon a prijatá metodika podľa nej nastavujú procesy pre využívanie peňazí z mechanizmu plánu obnovy.„Za najdôležitejšie považujem, že sú vytvorené tímy na úrade vlády a jednotlivých ministerstvách, ktoré sú zodpovedné za implementáciu plánu obnovy. Práve duch spolupráce, častá komunikácia, riešenie prierezových tém sú podľa mňa kľúčom k úspechu ako Slovensko môže realizovať mimoriadne ambiciózny plán obnovy," dodala Vašáková.