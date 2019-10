Bývalého šéfa futbalovej Valencie Solera odsúdili za prípravu únosu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valencia 2. októbra (TASR) - Bývalého prezidenta španielskeho futbalového prvoligistu FC Valencia Juana Solera odsúdili na dva roky väzenia za prípravu únosu jeho niekdajšieho klubového viceprezidenta. Podľa rozsudku Soler a jeho dvaja komplici chceli Vicenteho Soriana uniesť po raňajkách v jeho obľúbenom bistre. Dodávkou ho následne mali previesť na bezpečné miesto, kým by mu vykradli dom.Soler pôsobil na čele Valencie v období rokov 2004-2008. So Sorianom, ktorý ho na poste prezidenta nahradil na niekoľko mesiacov, mal právne spory. Soriano svojho času sľúbil Solerovi, že kúpi jeho podiel vo Valencii za 85 miliónov libier, neskôr by ho predal investičnej skupine Dalport. Tá však z obchodu vycúvala. O prípade napokon rozhodoval najvyšší súd. Informoval o tom portál insideworldfootball.com.