Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 2. októbra (TASR) - Prvé zápasy by sa v Košickej futbalovej aréne mohli hrať už v júli 2020. Slúžiť by mal prioritne hráčom FC Košice, prezident klubu Dušan Trnka však odmieta hrať na "stavenisku."Predstavitelia FC Košice rokujú s mestom Košice a pri výstavbe košického štadióna už bolo zohľadnených niekoľko výhrad zo strany klubu, ktorý by mal na ňom dlhodobo pôsobiť.prezradil Trnka.Podľa primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka by sa prvé zápasy na novom štadióne mohli hrať už v júli 2020.uviedol Polaček.Prvá fáza výstavby zahŕňajúca vybudovanie dvoch tribún s kapacitou 6000 divákov by mala byť hotová práve na jar 2020. Mesto Košice bude stáť 14,5 milióna eur, pričom došlo k zvýšeniu príspevku zo strany mesta o 2,7 milióna.uviedol námestník primátora mesta Košice a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna Marcel Gibóda.SFZ prispel na výstavbu košického štadióna štyrmi miliónmi eur.poznamenal prezident SFZ Ján Kováčik.