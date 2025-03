Bývalého sudcu Pavla Polku súdia pre nepriamu korupciu, ten však vinu odmieta

Bývalého sudca uznali za vinného

20.3.2025 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súd v Pezinku sa vo štvrtok po niekoľkých neúspešných pokusoch začal súdny proces s bývalým žilinským sudcom Pavlom Polkom , ktorý je stíhaný pre trestný čin nepriamej korupcie. Vec sa týka skutku ešte z roku 2015, keď si sudca Krajského súdu v Žiline podľa obžaloby nechal sľúbiť úplatok v sume do 10-tisíc eur za to, že zabezpečí, aby bolo vyhovené sťažnosti odsúdeného proti rozhodnutiu, ktorým mu súd zamietol žiadosť o podmienečné prepustenie.Nakoniec sa však podľa prokuratúry Polka vo veci neangažoval. Obžalovaný po prečítaní obžaloby vyhlásil, že je nevinný. Súd už predtým vo veci rozhodol trestným rozkazom, keď bývalého sudcu uznal za vinného, trest mu však neuložil. Polka však voči nemu podal odpor. Polka vo svojej výpovedi kategoricky odmietol, že by sa s niekým dohadoval na vybavovaní podmienečného prepustenia odsúdenej osoby.„Nikdy ma nikto neoslovil v súvislosti s označenou trestnou vecou. Nikdy mi nikto nič nesľúbil,“ vyhlásil obžalovaný. Doplnil, že prokurátor ho obžaloval zo skutku, ktorý sa nikdy nestal. Keďže Polka podľa vlastných slov považuje prokurátora za zaujatého, odmietol odpovedať na jeho otázky.Súd tiež na štvrtok predvolal ako svedka Františka Tótha , prezývaného „Veľký Fero“. Ten už bol právoplatne odsúdený v kauze korupcie na žilinských súdoch. Samosudca ŠTS už v marci 2021 v inej trestnej veci schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a bývalým sudcom Krajského súdu v Žiline, ktorý čelil obvineniu pre prijímanie úplatku vo funkcii verejného činiteľa.Súd uznal Polku za vinného z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní tri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu päť rokov s probačným dohľadom. Súd vymeral obvinenému aj peňažný trest 150-tisíc eur s tým, že v prípade nezaplatenia mu bude uložený náhradný trojročný trest odňatia slobody.V súčasnosti však bývalý sudca, ktorý bol pôvodne svedkom vo viacerých trestných konaniach, hovorí, že túto dohodu urobil pod nátlakom. V tejto súvislosti podal na ŠTS návrh na povolenie obnovy konania, súd ho však vo februári tohto roku zamietol.Zároveň by sa mal bývalý žilinský sudca pred súd postaviť aj v piatok 21. marca. Dôvodom je neuhradenie časti peňažného trestu, ktorý mu bol uložený v rámci dohody. Súd v takom prípade rozhoduje o uložení náhradného trestu. Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila bývalého sudcu ešte v septembri 2020 v rámci akcie Plevel. Obvinený bol tiež sudca Daniel B. alebo advokát Ľuboš M.