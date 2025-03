Migaľ si oficiálne prevzal ministerstvo, predstavil aj priority do budúcna – VIDEO

Slovensku hrozí strata jednej miliardy eur z eurofondov

20.3.2025 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ sa oficiálne ujal svojej funkcie. Ako uviedol na tlačovej besede po zasadnutí do svojho ministerského kresla, prázdne politické reči by mali nahradiť skutočné činy.„Našim výsledkom nebudú prázdne politické reči, ale naozaj naše skutočné výsledky a skutky, s ktorými nás budete dúfam veľmi dôsledne konfrontovať. Ideme na toto ministerstvo veľmi odhodlaní robiť poctivú robotu, tak aby sme priniesli pre slovenských občanov posun,“ povedal Migaľ s tým, že očakáva silnú podporu zo strany vlády.Tri základné myšlienky nového vedenia ministerstva predstavil budúci štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Radomír Šalitroš „Cieľom číslo jedna je reálne čerpať eurofondy , priblížiť sa k plnej čerpateľnosti. Nechceme vymýšľať koleso, ktoré už bolo vymyslené, budeme sa inšpirovať Poľskom, ktoré veľmi efektívne čerpá eurofondy. Zaviedli decentralizáciu európskych fondov. To znamená, že nie ministerstvo rozhoduje, kde pôjdu eurofondy, ale župy, primátori a starostovia,“ povedal Šalitroš s tým, že Slovensku aktuálne hrozí strata jednej miliardy eur z eurofondov.„Možno už onedlho bude členom nášho tímu aj nejaký Poliak,“ podotkol Migaľ. Druhým cieľom nového vedenia ministerstva bude podpora slovenských podnikateľov pri ich plánovaných investíciách. „Keď môžeme podporiť zahraničných investorov, dávať im obrovské daňové a iné benefity, prečo by sme nemohli pomáhať aj slovenským podnikateľom a živnostníkom,“ dodal Šalitroš, ktorý chce zastaviť odlev „mozgov“ do zahraničia podporením vedy a výskumu.Treťou prioritou je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti. „Chceme ochrániť aj za účasti umelej inteligencie slovenských občanov,“ konštatoval Šalitroš s tým, že už onedlho príde zo zahraničia na pozíciu štátneho tajomníka ďalší odborník. „Chceme ministerstvo obsadiť skutočnými profesionálmi. Plánujeme urobiť personálne zmeny v širšom rozsahu, ale pokiaľ sú ľudia, ktorí majú za sebou výsledky, sme otvorení s nimi spolupracovať aj do budúcna,“ uzavrel Migaľ, ktorý plánuje v budúcnosti založiť svoju politickú stranu, o ktorej detaily zatiaľ neprezradil.