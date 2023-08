Bývalému prezidentovi Juventusu Turín znížili trest za podvod pri vyplácaní miezd počas pandémie

Tajne ich vyplácali

29.8.2023 (SITA.sk) - Talianska futbalová federácia (FIGC) znížila niekdajšiemu prezidentovi talianskeho futbalového klubu Juventus Turín Andreovi Agnellimu trest za podvod pri vyplácaní miezd futbalistom počas pandémie koronavírusu. Angelli uspel s odvolaním, takže si odpyká dištanc na 10 mesiacov namiesto 16 a zaplatí pokutu 40-tisíc eur namiesto 60-tisíc.V máji ako jediný neprijal ponuku na mimosúdne vyriešenie záležitosti, okrem neho boli v tejto veci obvinení siedmi bývalí členovia vedenia Juventusu.Až 23 hráčov súhlasilo so znížením platu na štyri mesiace, aby pomohli klubu prečkať krízu. Juventus oficiálne hráčom neplatil, no v skutočnosti im vraj tajne vyplácal peniaze a futbalisti sa reálne vzdali len mesačného platu.Medzi obvinenými boli v tomto prípade aj bývalý viceprezident „starej dámy" Pavel Nedvěd a športový riaditeľ Fabio Paratici . Klubu hrozilo ďalšie súdne pojednávanie a odpočet bodov, no s FIGC sa napokon dohodol na pokute vo výške 718-tisíc eur.Agnelli sa postavil pred súd aj v prípade falšovania účtovníctva, za ktoré dostal od FIGC dištanc na dva roky. Voči tomuto trestu sa tiež odvolal, no verdikt ešte nie je známy. Prokuratúra v Turíne rieši okrem Agnelliho ďalších 11 bývalých členov vedenia Juventusu aj v súvislosti s údajným podvodom na milánskej burze či manipuláciou s trhom.Juventusu Turín v máji druhýkrát odobrali body z tabuľky Serie A 2022/2023 ako trest za finančné machinácie, dve kolá pred koncom sezóny prišiel o 10 bodov a klesol z druhej priečky na siedmu. Taliansky najvyšší športový súd v apríli vrátil „starej dáme" 15 bodov, ktoré mu odobral v januári. Odvolací súd FIGC sa neskôr znova zaoberal prípadom a udelil klubu ďalší trest. „Bianconeri" tak prišli o účasť v pohárovej Európe v aktuálnom ročníku 2023/2024.Vo vedení Juventusu v novembri nastalo „zemetrasenie", keď z funkcií odstúpili šéf klubu Andrea Agnelli, viceprezident Pavel Nedvěd, výkonný riaditeľ Maurizio Arrivabene aj celá správna rada. Spomenutí predstavitelia klubu údajne v rokoch 2018 až 2020 nelegálne brali provízie z prestupov hráčov a investorom vykazovali falošné zisky.Všetci boli potrestaní zákazom činnosti, no Nedvěd i ďalší uspeli s odvolaním a trest im zrušili. Paratici v reakcii na neúspešné odvolanie odstúpil v apríli z funkcie riaditeľa pre futbal v londýnskom klube Tottenham Hotspur . Jeho dištanc na 30 mesiacov zostal v platnosti nielen v Taliansku, ale celosvetovo.