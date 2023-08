Djokovič sa vrátil na US Open vo veľkom štýle a vzal si späť post svetovej jednotky

Bezchybný prvý set

Úspešný vstup Swiatekovej

29.8.2023 (SITA.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič sa vrátil na záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open v New Yorku po dvoch rokoch vo veľkom štýle, v úvodnom zápase zdolal Francúza Alexandreho Mülleraa zabezpečil si návrat na čelo singlového rebríčka ATP Tridsaťšesťročný rodák z Belehradu vynechal ostatné dve edície podujatia vo Flushing Meadows pre chýbajúce očkovanie proti ochoreniu COVID-19.„Môj výkon ukazuje, ako som sa cítil, najmä v prvých dvoch setoch. Odohral som takmer bezchybný a perfektný prvý set. Dokázal som odpovedať na každý úder súpera," zhodnotil Djokovič prvý duel na US Open od neúspešného finále v roku 2021.Zvíťazil aj v 17. zápase 1. kola na tomto turnaji a 11. septembra opäť zosadí z postu svetovej jednotky Španiela Carlosa Alcaraza , keďže nemusí obhajovať žiadne body z minulého roka. Bude to jeho 390. týždeň na čele rebríčka ATP, čím zlepší vlastný rekord.Úspešný vstup do US Open 2023 zažila aj obhajkyňa titulu vo dvojhre žien a svetová jednotka Iga Swiateková z Poľska, ktorá v 1. kole zdolala Švédku Rebeccu Petersonovú za necelú hodinu. Vo štvrťfinále by sa mohla stretnúť so šiestou nasadenou Američankou Cori Gauffovou , ktorá v úvodnom dueli zvíťazila nad Nemkou Laurou Siegemundovou