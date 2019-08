Bývalému šéfovi Infra Services schválili zlatý padák 150.000 eur

Ilustračné foto Foto: Teraz.sk/Monika Voleková Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Bratislava 26. augusta (TASR) – Bývalému generálnemu riaditeľovi spoločnosti Infra Services, dcérskej firmy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), Milanovi Hutkaiovi schválilo predstavenstvo na jar zvýšenie odstupného z piatich na 12 platov, a to v celkovej hodnote 150.000 eur. Upozornil na to v pondelok zástupca 26 minoritných akcionárov Miroslav Dragun s tým, že Hutkai odchádzal zo spoločnosti dobrovoľne a na svoj návrh. Následne v Infra Services pôsobil ďalších päť mesiacov ako poradca predstavenstva.povedal Dragun. Žiada, ak bude túto žiadosť Infra Services ignorovať, aby BVS podala žalobu, či realizovala iné právne kroky na zrušenie zvýšených siedmich platov. V pondelok sa touto situáciou zaoberal aj výbor akcionárov BVS. "podotkol zástupca 26 minoritných akcionárov.BVS na svojom webe zverejnila stanovisko, kde uvádza, že považuje poskytnutie odmeny pre bývalého generálneho riaditeľa Infra Services v medializovanej výške za nehospodárne.uviedli vodárne. Predstavenstvo BVS po ukončení konania na Protimonopolnom úrade SR, ktoré aktuálne bráni výkonu akcionárskych práv, pristúpi k výmene členov predstavenstva v spoločnosti Infra Services. Dragun sa stotožňuje s výmenou členov predstavenstva v Infra Services. Deklaruje však, že o to žiadali mesto Bratislava ako majoritného akcionára BVS už od januára.podotkol.Zároveň upozornil, že pre BVS chráni objekty aktuálne súkromná bezpečnostná služba (SBS), a to firma Bonul. Výbor akcionárov vodárni v máji zaviazal predstavenstvo BVS, aby bezodkladne začalo obstarávať novú SBS, nakoľko aktuálnej spoločnosti končí zmluva koncom októbra. Dragun tvrdí, že len minulý týždeň bola podpísaná zmluva so spoločnosťou, ktorá má sprevádzať proces verejného obstarávania.upozornil zástupca minoritných akcionárov.