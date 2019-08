Mesto Prievidza podporuje nezávislú prácu vyšetrovateľov a novinárov

Okresné mesto Prievidza. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Prievidza 26. augusta (TASR) - Prievidzské mestské zastupiteľstvo (MsZ) podporuje nezávislú prácu policajných zložiek, prokurátorov a novinárov v súvislosti s vyšetrovaním údajného napojenia Mariana K. na predstaviteľov verejnej moci. V tejto súvislosti prijalo na svojom rokovaní v pondelok na základe poslaneckého návrhu pravicovej koalície deklaráciu.vyhlásila poslankyňa MsZ Eleonóra Porubcová.Deklaratívny dokument hovorí o tom, že mestskí poslanci zásadným spôsobom podporujú prokurátorov, vyšetrovateľov, novinárov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o to, akým spôsobom je riadený štát, a najmä tých, ktorí z toho vyvodia dôsledky.Podľa medializovanej údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs. mal byť podnikateľ v kontakte s viacerými politikmi, medzi nimi aj s predstaviteľmi koaličných strán Bélom Bugárom (Most-Híd), predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) či expremiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mu mal telefonovať a s Ficom sa mal stretnúť.Marian K. mal mať záujem o zotrvanie Smeru-SD vo vláde, a to aj po vražde novinára Jána Kuciaka. Smer-SD aj predstavitelia koaličných strán sa voči komunikácii ohradili a tvrdenia odmietli. Podľa údajnej komunikácie z aplikácie Threema mal mať Marian K. vplyv aj na ministerstvo spravodlivosti cez štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú (Smer-SD).Viaceré opozičné strany vyzvali na jej odvolanie, Jankovská komunikáciu s Marianom K. poprela. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na výzvy na jej odvolanie povedal, že bude konať, ak sa podozrenia potvrdia. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) okamžite po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na odvolanie Jankovskej. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál demisiu.