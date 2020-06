Bývalí manželia sa pohádali, žena následne zobrala kuchynský nôž a bodla muža do hrudníka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ženu, ktorá v pondelok večer v Dunajskej Strede bodla svojho exmanžela, obvinil vyšetrovateľ zo zločinu ublíženia na zdraví s následkom ťažkej ujmy na chránenej osobe.Ako informovala trnavská krajská polícia, bývalí manželia sa pohádali, 66-ročná žena vytiahla zo zásuvky v kuchyni nôž a muža bodla do hrudníka. Zranený muž prišiel sám na stanicu Mestskej polície v Dunajskej Strede, kde mu poskytli prvú pomoc a privolali záchranárov. S otvorenou bodnou ranou na hrudníku a reznou ranou do stehna ho previezli do nemocnice.Krátko po incidente polícia zadržala jeho bývalú ženu, ktorá sa ku všetkému priznala. Vyšetrovateľ spracoval aj podnet na jej vzatie do väzby. Obvinená už v minulosti napadla svojho muža a nožom mu spôsobila povrchové zranenie. V prípade dokázania viny jej hrozí 5 až 12 rokov väzenia.