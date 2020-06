Jankovská by mohla dostať znížený trest, Šeliga to nazval škandálom a dáva podnet na prokuratúru

Mohlo ísť vraj o nepriamu korupciu

Mala moc a využívala ju

4.6.2020 - Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) podáva podnet generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi na prešetrenie postupu trestnej námestníčky generálnej prokuratúry Viery Kováčikovej. Dôvodom má byť nedávne vyjadrenie Kováčikovej o tom, že bývalej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti Monike J., ktorá je v súčasnosti obvinená z korupcie, by mohol byť znížený trest.Šeliga zároveň na štvrtkovej tlačovej konferencii v budove NR SR vyzval Čižnára, aby si v tejto veci predvolal aj špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.Bývalú štátnu tajomníčku Moniku J. zadržali spolu s ďalšími 12 sudcami počas akcie Búrka, Monike J. hrozilo päť až dvanásť rokov odňatia slobody. Trestná námestníčka generálnej prokuratúry Viera Kováčiková však v uplynulých dňoch vyhlásila, že v rozhodnutí o sťažnosti obvinených v kauze Búrka by Monika J. mohla vyviaznuť s výrazne nižším trestom.Podľa Kováčikovej by totiž nemusela spáchať trestný čin ako verejný činiteľ, ale mohlo by ísť „len o nepriamu korupciu“. Trest by sa tak mohol pohybovať v rozmedzí dva až päť rokov.Šeliga tomuto postupu Kováčikovej nerozumie a považuje to za absolútny škandál a výsmech ľuďom. „Nerozumiem, akým formalizmom prišla pani Kováčiková k tomu, že by Monika J. nemala byť súdená ako verejný činiteľ. Táto žena mala moc a tú využívala. Tlačila na sudkyne, aby ovplyvňovali rozsudky v prospech obžalovaného podnikateľa Mariana K.,“ povedal podpredseda parlamentu.Ukazuje to podľa neho, prečo je potrebné „otvoriť dvere a okná“ na prokuratúre. Tento formalizmus vníma ako dôvod toho, prečo ľudia na Slovensku neveria v spravodlivosť.V závere leta 2019 boli počas vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zverejnené informácie o tom, že Monika J. mala intenzívne komunikovať cez aplikáciu Threema s Marianom K. Štátna tajomníčka tieto kontakty a informácie odmietala s tým, že obžalovaného nepozná, ani si s ním nepísala.