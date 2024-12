Bývalí operatívci NAKA Dunčko a Magula nepôjdu do väzby, budú stíhaní na slobode

6.12.2024 (SITA.sk) - Bývalí operatívci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Dunčko a Róbert Magula nepôjdu do väzby. Rozhodol o tom sudca Mestského súdu Bratislava I Ján Golian , ktorý tak nevyhovel návrhu prokurátora. Ako informuje Denník N , sudca skonštatoval, že vedené trestné konanie je predčasné, to však neznamená, že orgány konajú nezákonne.Obvinení policajti Dunčko a Magula z tímu bývalej Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu boli od pondelka 2. decembra v cele policajného zaistenia. Už viac ako rok sú postavení mimo služby, o čom rozhodol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) krátko po nástupe do funkcie.Sudca začal v tejto súvislosti rozhodovať vo štvrtok 5. decembra o 18:00 a výsluchy trvali približne dve hodiny. Verdikt sa však nedozvedeli, pretože sudca po výsluchu prerušil rozhodovanie. Povedal, že si musí doštudovať spis, ktorý dostal vo štvrtok dopoludnia. Sudca v piatok napokon rozhodol, že policajti nepôjdu do väzby.Denník N ďalej informoval, že prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť a o väzbe tak bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave na budúci týždeň.Dvojicu policajtov obvinila policajná inšpekcia z marenia spravodlivosti. Dôvodom má byť, že v roku 2021 napomáhali svedkom v medializovaných trestných kauzách, ktoré vyšetrovala NAKA, vyhnúť sa zadržaniu zo strany inšpekcie. Spolu s dvojicou policajtov obvinili aj jedného zo svedkov, konkrétne Mateja Zemana . Obvinenie bolo podľa medializovaných informácii založené na výpovedi ďalšieho svedka Petra Petrova , prezývaného Tiger.