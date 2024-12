Ministerstvo kultúry ohrozuje chod svojich inštitúcií, KDH chce iniciovať poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia

6.12.2024 (SITA.sk) - Rezort kultúry ohrozuje chod svojich inštitúcií, kresťanskí demokrati chcú preto iniciovať poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia (FPU). Informovalo o tom Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a spresnilo, že rezort kultúry svojím prístupom ohrozuje podporu múzeí či galérií.Poslanec a člen mediálneho výboru Jozef Hajko (KDH) upozornil, že napriek zámernej snahe o znefunkčnenie fondu má na budúci rok vyčlenených 30,2 milióna eur."Pred týždňom som upozorňoval na ignorovanie zasadnutí rady FPU novými členmi, ktorých tam nominovalo ministerstvo kultúry. V stredu sa malo konať ďalšie zasadnutie s rovnakým scenárom, avšak nikto z nominantov ministerstva kultúry neprišiel, napriek tomu, že za svoju akože prácu dostávajú odmenu. Podpora múzeí a galérií, o ktorej sa okrem iného malo rozhodovať, je tak ohrozená," uviedol poslanec.Hajko sa domnieva, že sa ministerstvo snaží zmariť všetky doterajšie podané projekty a platné výzvy nahradiť novými, "a to podľa ideologickej orientácie Slovenskej národnej strany a jej nominantov". Poslanec vysvetlil, že posledné udalosti vedú k tomu, že je vo fonde potrebný poslanecký prieskum. Podľa neho sa potvrdzuje, že podpore umenia hrozí kolaps."Chcem preto navrhnúť vykonanie poslaneckého prieskumu, a to aj za prítomnosti zvolených členov rady FPU, aby svoje bojkotovanie zasadnutí vysvetlili," dodal Hajko s tým, že uvažuje aj nad iniciovaním poslaneckého prieskumu v STVR . Tá sa totiž podľa neho pre nefunkčnú Radu STVR dostane do problémov s rozpočtom.